“Le doy la bienvenida a los liberales. No más polarización”: Federico Gutiérrez

El candidato, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el apoyo del Partido Liberal a su campaña presidencial. Después de varias reuniones del partido con los candidatos que están compitiendo por llegar a la Casa de Nariño, se conoció, finalmente, su decisión: se van con Federico Gutiérrez.

“Le doy la bienvenida al Partido Liberal. Le doy la bienvenida a los liberales y a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, que es de unidad, no más polarización, no más discursos de odio, no más divisiones”, dijo el candidato.

Además, pidió que se lleguen a acuerdos en una “agenda programática, donde saquemos a la gente de la pobreza, donde eliminemos la violencia, eliminemos la corrupción. Hay gente buena en todos los sectores políticos y sociales del país”.

También aprovechó el momento para asegurar que “yo no sufro de esos problemas de superioridad moral, donde me creo el único bueno ni el mejor. Creo que hay gente buena en todas partes y vamos a trabajar con ellos”.

Al finalizar su pronunciamiento por la noticia, aseguró que “vienen muchos más apoyos” para su campaña. “Lo importante va a ser ganar y lograr las transformaciones sociales”.

A través de Twitter el Partido Liberal había anunciado que el “expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, ha sudo facultado por las bancadas de Senado y Cámara para escoger el candidato presidencial del Partido Liberal”.

Sin embargo, algunos de los miembros del partido no comparten esta decisión y lo han expresado, como el expresidente Ernesto Samper, quien escribió en la misma red social: “La vergonzosa decisión del Partido Liberal de aliarse con la derecha uribistsa neoliberal es un insulto a su tradición histórica de defensa de valores como la Paz y la justicia social. Además, contradice sus Estatutos que asignan tal responsabilidad a la Convención del Partido”.