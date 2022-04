Partido Liberal confirmó apoyo a Fico Gutiérrez con afiche

Luego de varias horas con el candidato, finalmente se confirmó que el Partido Liberal apoyará a Federico Gutiérrez en la primera vuelta a la Presidencia. El candidato firmó un documento en el que se compromete a incluir 20 puntos pactados con este partido en su plan de gobierno.

“Tras estudiar detalladamente la agenda programática de 20 puntos, propuesta por el expresidente Cesar Gaviria, donde se incluyen temas de la agenda social, económica y de oportunidades para los colombianos, el Partido Liberal decidió escoger a Federico Gutiérrez como su candidato presidencial”, se lee en un comunicado del partido.

Y continuó el documento diciendo que Gaviria y Gutiérrez, por espacio de más de cuatro horas, analizaron la agenda liberal, “las llamadas líneas rojas con las que el expresidente Gaviria plantea sacar a Colombia de la profunda crisis que la azota”.

Además, “en cada uno de los 20 puntos incluidos por el Partido Liberal, el candidato Federico Gutiérrez estuvo de acuerdo y propuso integrarlo por completo a su agenda de gobierno”.

Este martes, cuando Fico le dio la bienvenida a los liberales, manifestó: “Le doy la bienvenida al Partido Liberal. Le doy la bienvenida a los liberales y a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, que es de unidad, no más polarización, no más discursos de odio, no más divisiones”.

