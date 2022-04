“Nuestro Ejército merece que todos los ciudadanos los rodeen con amor por ataques injustos”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se pronunció sobre el reciente y tan sonado caso que dejó las declaraciones del Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

A través de su cuenta oficial de twitter, Ramírez aseguró que “con la fe en la causa de Colombia, su compromiso con la institucionalidad y con la protección de todos los colombianos, nuestro Ejército Nacional de Colombia merece que todos los ciudadanos los rodeen con gratitud y amor frente a los ataques injustos y oportunistas que hoy sufren”.

Este comentario se dio en medio de la presencia de las Fuerzas Militares durante el lanzamiento de su texto “Fe en Colombia” en la Feria del Libro en Corferias.

Trinos van y vienen entre Petro y Zapateiro

El pasado viernes el Comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, publicó en su cuenta oficial de twitter una serie de trinos defendiendo a la institución, luego de que el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunciara frente al ataque a militares en Antioquia, que dejó un saldo de siete muertos y cinco más heridos.

“No he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido. ¿Qué fue lo que yo dije?”, dijo Petro durante una rueda de prensa. Ante estos hechos, la Procuraduría anunció que abrirá una indagación preliminar contra el general Eduardo Zapateiro, por su presunta participación política.

El Artículo 219 de la Constitución Colombiana estipula que: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Esta no es la primera vez que el comandante de la institución es señalado de violar la Constitución, pues en 2020 presentó sus “sentidas condolencias” a los familiares del exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, quién falleció por un cáncer de estómago.

“Este hilo del comandante del Ejército criticando a un candidato presidencial viola art 127 de la Constitución que prohíbe a servidores públicos intervenir en política electoral y, por ser militar, viola también art 219 que señala que Fuerza Pública no es deliberante. Muy grave”, apuntó en Twitter el investigador de DeJusticia y profesor universitario Rodrigo Uprimmy.