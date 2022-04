¿Por qué están hablando de un golpe de Estado en Colombia?

Todo un revuelo político se ha generado en el país tras las reacciones del general Zapateiro a un trino de Gustavo Petro, por participar en política. Y, pese a que el presidente Iván Duque lo defendió, varios personajes están pidiendo ahora duras consecuencias para el Comandante del Ejército Nacional y aseguran que el militar hace referencia a un golpe de Estado.

Luego de calificar de “politiquero” a Gustavo Petro, candidato pero también senador, algunos reconocidos políticos opositores del Gobierno han salido a rechazar la postura del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, y del presidente, por participar en política.

“Qué tal un general beligerante en política y armado. A qué extremo llegó la politización de las Fuerzas Militares en este régimen. Viola la Constitución y la ley. Solicitaré su baja inmediatamente. Ante la destitución ordenada del ministro de Defensa, ¿se creyó ministro uribista?” dijo el senador Roy Barreras.

El candidato Sergio Fajardo también se pronunció: “Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las Fuerzas Armadas. ¡Ese no es el camino!”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de un golpe de Estado, el alcalde de Medellín hizo referencia a esto en sus redes sociales. “Más grave que el comportamiento del General Zapateiro es que el Presidente Duque lo valide. Desde hoy todas las autoridades civiles estamos en riesgo de una intervención militar. Hemos quedado a un paso de un golpe de estado”, escribió en Twitter.

El senador Gustavo Bolívar es otro que ha mencionado la posibilidad de un golpe de Estado. “Duque interviene en Política y no pasa nada. El Fiscal participa en Política y no pasa nada. El comandante del ejercito interviene en política y sí pasa algo… prácticamente está anunciando un golpe de Estado”, escribió en Twitter.

Otros ciudadanos también lo mencionaron, a tal punto que se volvió tendencia el tema sobre el golpe de Estado en Colombia:

Díganme exagerado pero lo de Zapateiro es un mensaje claro de que habrá golpe de estado si gana Petro ¡Qué gonorrea! Parece que este país jamás se alejará del lastre de las derechas paramilitares y narcotraficantes ¡Estamos condenados a la ambición de poder de estos hijueputas! — Levy Rincón (@LevyRincon) April 23, 2022

Zapateiro interviniendo en la politica da entender que es claro, que la única salida del uribismo para mantener el poder es llegar a un golpe de estado, terrible — Carlos Andrés Delgado (@CarlosAndresD_) April 23, 2022