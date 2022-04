“No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes”: exmilitares ante la JEP por falsos positivos

Es escalofriante escuchar los detalles que el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, quien era cabo primero durante la época en la que se ejecutaron los falsos positivos, cuenta de lo que fue su responsabilidad y cómo elegían a sus víctimas para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combates.

”Reconozco mi responsabilidad en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos. No únicamente fue en esa época, eso ya era como una política que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares ni toda la institución, porque hay gente buena, pero también, como vimos, gente mala”, aseguró el exmilitar.

Gutiérrez relató la manera como eligió a un expendedor de estupefacientes en un burdel y elaboró una lista de personas para poder ejecutarlos, con “la presión de que había que dar resultados, buscar los resultados como fueran”. Además, confirmó las alianzas existes con los grupos paramilitares en las regiones para conseguir armas.

El exmilitar contó la forma como elaboró la lista de 14 personas con la ayuda de la administradora del burdel: “empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no medía las consecuencias del daño que estaba haciendo. Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos”.

De manera escalofriante el militar entregó detales de los asesinatos de varios campesinos de la región del Catatumbo, entregando nombre y apellido, y confirmó que no eran guerrilleros, sino civiles inocentes.

”Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la Fuerza Pública asesiné cobardemente. Le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo y todos los días oro y le pido perdón a Dios por el daño que le causamos a esta región”.