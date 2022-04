“Somos la generación más desesperanzada porque nunca nos cumplen”: joven le dice a FICO en debate

Este lunes, 25 de abril, el Canal Caracol inició con el programa El país de los jóvenes, en el que participarán cinco de los candidatos a la presidencia, para que sean cuestionados y sostengan un diálogo sobre los temas que más los inquietan. Federico Gutiérrez fue el primer invitado a este espacio.

Justamente en el encuentro uno de los jóvenes confrontó al candidato presidencial al hablar sobre la situación de la educación y el presupuesto de las universidades públicas.

“Candidato, si no se invierte en la base presupuestal, si no se aumentan los recursos que llegan vía Ley 30, artículo 86 y 87, le dejo el tip para que lo puedan revisar. Si no se aumenta ahí, usted no puede hablar de cobertura. Puede hablar de becas en universidades privadas, pero en las regiones en donde llega la universidad pública es donde se debe implementar. Esto tiene que ir acompañado de una política de empleo. Somos la generación más desesperanzada porque siempre nos prometen lo mismo y nunca nos cumplen. Decir voy a aumentar bases, mientras por el otro lado dice continuar con el sistema de becas, realmente no es congruente”, le dijo Ronald Vargas, miembro consejo superior universitario, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta intervención tuvo la aprobación de los jóvenes de diferentes universidades, públicas y privadas, que se encontraban como público en el lugar y ovacionaron los argumentos del líder estudiantil.

Aunque el candidato prefirió no crear una polémica, le respondió que: “Hay una realidad: sí hay que aumentar la base de las becas. No son becas con las mismas coberturas, es ampliar las coberturas con calidad y pertinencia. Tú tienes razón cuando dices que no solo es la beca, sino la inserción laboral y el empleo. ¿Eso de dónde va? De la mano del sector productivo. Necesitamos cerrar esa brecha. Coincido contigo en que no es solo mantener los programas de becas, es mejorar la capacidad institucional a través de las plantas físicas para recibir más jóvenes. También la virtualidad, sobre todo en las regiones”.