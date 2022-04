“Estamos a un paso de un golpe de estado”, dice Daniel Quintero por comportamiento de Zapateiro

Todo un revuelo político se ha generado en el país tras las reacciones del general Zapateiro a un trino de Gustavo Petro, por participar en política. Y, pese a que el presidente Iván Duque lo defendió, varios personajes están pidiendo ahora duras consecuencias para el Comandante del Ejército Nacional.

Luego de calificar de “politiquero” a Gustavo Petro, candidato pero también senador, varios contrincantes de Petro en la contienda electoral han salido a rechazar este hecho y aseguran que no aceptarán la participación en política de un general del Ejército colombiano. Y por eso tildaron de régimen al actual gobierno de Iván Duque.

“Qué tal un general beligerante en política y armado. A qué extremo llegó la politización de las Fuerzas Militares en este régimen. Viola la Constitución y la ley. Solicitaré su baja inmediatamente. Ante la destitución ordenada del ministro de Defensa, ¿se creyó ministro uribista?” dijo el senador Roy Barreras.

El candidato Sergio Fajardo también se pronunció: “Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las Fuerzas Armadas. ¡Ese no es el camino!”, dijo.

¿Golpe de Estado en Colombia?

Pero, sin duda, el mensaje que más ha llamado la atención en medio de todas las críticas a Zapateiro es el del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que tras estas declaraciones, Colombia está a un paso de un golpe de Estado.

“Más grave que el comportamiento del General Zapateiro es que el Presidente Duque lo valide. Desde hoy todas las autoridades civiles estamos en riesgo de una intervención militar. Hemos quedado a un paso de un golpe de estado”, escribió en Twitter.

Trinos del general Zapateiro

Estos son los trinos del general Eduardo Enrique Zapateiro que hoy lo tienen en el centro de la polémica: