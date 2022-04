Asesinan en Arauca a Jhonny Ortíz cuándo transportaba plátanos hacia Bogotá

Tras el reciente caso de violencia en Tame, Arauca, en el que cuatro personas, entre ellos dos niños, fueron masacrados cuando se movilizaban en un vehículo que pasaba por la vereda Las Nubes y fueron atacados a balas por personas que según el personero de municipio, Juan Carlos Villate, son las disidencias de las Farc, quienes delinquen en la zona.

Tan solo cuatro días después, otra víctima se suma a la inminente violencia que ocurre en este territorio. Se trata de Jhonny Fabián Ortíz, de 25 años, recogedor de plátanos y cuñado de la lideresa social del municipio, Mayerly Briceño.

Los hechos que fueron denunciados por ella, transcurrieron cuando Ortíz transportaba su producto en su camión hacía la ciudad de Bogotá. “Dónde estaban cargando el plátano, hombres armados entraron, se lo llevaron y lo mataron en la salida del pueblo. Puntualmente en la zona rural de Tame, entre la vereda El Botalón y Puente Tabla“, narró entre llanto Mayerly.

También indicó que el cuerpo de su familiar no ha sido levantado, pues asegura que no han autorizado a la funeraria que lo recoja: “está lloviendo horrible. El cuerpo está tirado y la funeraria no lo puede levantar porque simplemente la Fiscalía no autoriza hasta que no hagan su protocolo”.

Cuenta que fue revictimizada y la población de Arauca estigmatizada, pues al parecer, el ente investigador la llamó y le preguntó si él tenía un alias. “Les dije ‘no señores, no tiene ningún alias’. Era un civil. Un araucano (...) nosotros no somos más que campesinos, que se dedican a cultivar plátano para sobrevivir, no tenemos nada que ver en esto (en la guerra)”.

Respecto a los autores de este lamentable hecho, Briceño aseguró que no saben, pues “en cualquier momento, en cualquier casa a cualquier familia llegan y sin mediar palabra se llevan a los familiares y los asesinan”.

“Desde el 3 de enero hemos estado marchando a clamar por la paz, porque nos garanticen a los araucanos la protección de la vida, de los derechos humanos. Hoy una niña de 5 años, que cumple años mañana, la han dejado sin su papá. Va a tener que crecer sin saber que es tener un papá al lado porque esta maldita guerra los está arrebatando”.

Finalmente, Mayerly Briceño, como lideresa social, habló sobre el desplazamiento forzado en su territorio “¿para dónde nos vamos? Hemos crecido ahí. Hay dos opciones: resistir a la guerra y esperar a que todo pase sobreviviendo a ella o salir huyendo a hacer qué, ¿a dónde? si aquí no hay un estado que garantiza, ni vela por la vida de quienes están en medio de la guerra y el conflicto”.