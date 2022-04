Diego Molano: Cinco escándalos que rodean a MinDefensa

En las últimas horas se conoció la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca con la que tumba el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa, que tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, luego del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, por covid el 26 de enero del mismo año.

En el año y dos meses de gestión ha estado involucrado en varios escándalos entre los que están:

1. El nombramiento

Desde que el presidente Iván Duque anunció que Diego Molano sería el encargado de la cartera de Defensa, empezaron los escándalos con la presentación que hizo el mandatario y las fuertes críticas en la redes sociales.

Ese día Duque dijo que uno de los logros de Molano y que lo convertía en el indicado era el ser hijo de un militar y ser egresado de un colegio de las Fuerzas Militares.

“Diego Molano asume el reto de ser ministro de la Defensa, un reto que lo llena también de pasión y de entusiasmo siendo hijo de militar, nacido en el Hospital Militar, formado en el Colegio Militar Patria y quien toda su vida ha tenido una cercanía con las fuerzas”, dijo el mandatario en ese momento.

2. Irán país “enemigo”

El ministro aseguró que Irán, un país con el que Colombia tiene relaciones diplomáticas y comerciales, era un “enemigo” en medio de una visita oficia a Israel el pasado mes de noviembre de 2021.

“Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá, que ópera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y, por lo tanto, es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel”, afirmó Molano.

3. Fingir un ciberataque

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares habrían contratado “a una estratega creativa por 900 millones de pesos” para contrarrestar las acciones de quienes los habían atacado por sus acciones en las redes sociales. Una investigación realizada por la FLIP indicó que se “habría fingido un ciberataque y se vistieron de negro alguna plataformas de ambas entidades.

En ese momento Molano negó que se hubiese fingido un ciberataque y aseguró que se trató de una “campaña para desmentir las noticia falsas y comunicar la reales”.

“La campaña incluía una actividad en la que se vestían de negro las páginas del Ministerio y de las Fuerzas, pero nunca se manifestó que era un ataque cibernético, digital o algo parecido, y de inmediato se dijo a la comunidad, a través de un video, la importancia de no caer en las noticias falsas”, le dijo Molano a El tiempo.

4. “Máquinas de guerra” al hablar de bombardeo

Otro episodio protagonizado por el ministro Molano fue en marzo del 2021, cuando se reportó un bombardeo del Ejército en el departamento del Guaviare, en el que murieron varios menores de edad, y generó la investigación de las autoridades.

Ante el hecho soltó la frase al decir que dicha operación era una acción “legítima” por parte de las Fuerzas Armadas, y que lo que había en el campamento eran “máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas”.

Esa frase le costó estar en el ojo del huracán porque tanto los ciudadanos como la oposición al Gobierno nacional señalaran que se estaría refiriendo a los menores de edad que murieron en la operación.

5. Operativo en Putumayo

El más reciente hecho es un operativo militar el pasado 28 de marzo de 2022, que según Molano y el Ejército, se ejecutó contra las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo, en el que murieron 11 personas, entre las que estaba una mujer embarazada, un menor de edad y un gobernador indígena.

“@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este hecho lo tienen a puertas de una nueva moción de censura ante el Congreso de la República, el cual será el próximo 26 de abril.