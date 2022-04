Usan imagen de Mabel Lara para publicidad engañosa

Las redes sociales, sin duda, se han convertido en el escenario ideal para difundir todo tipo de contenidos, entre esos los anuncios publicitarios. Sin embargo, con el cambio en las prácticas de consumo, las medidas rigurosas sobre unos de imágenes y derechos cada vez toman más fuerza. Ahora bien, en las últimas horas Mabel Lara dio a conocer que están usando su imagen como publicidad sin su autorización.

Según el trino compartido inicialmente por el periodista Hernán Restrepo, la gente de @Outbrain está utilizando la imagen de la colombiana sin autorización para hacer publicidad engañosa. En el trino, Restrepo afirma que “Este banner me apareció en mi servicio de correo de Hotmail. Lo mismo habían hecho con la imagen de @claudiapalacios”.

Ante el comentario, la periodista manifestó también que no es la primera vez que usan su imagen para engañar a las personas. Y reiteró, “Esto es publicidad engañosa!!! No es la primera vez que me pasa”.

Cabe destacar que, Outbrain es una plataforma web que tiene como objetivo aumentar las audiencias digitales para alcanzar métricas de sus clientes cuando se habla de publicidad digital. Según su portal oficial, “son un componente clave para las grupos de medios, ayudándoles a competir con los walled gardens en términos de adquisición, engagement y retención de audiencia. La plataforma publicitaria, conocida a nivel mundial, ayuda a las marcas globales y emergentes a conectarse con los consumidores en la open web, a través de formatos publicitarios atractivos y que generan resultados”.