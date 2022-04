Suenan campanas de boda para Dani Duke y ‘La Liendra’

La relación entre Dani Duke y ‘La Liendra’, cumple dos años desde que la hicieron pública en redes sociales. En diferentes oportunidades la pareja se ha demostrado su amor en redes sociales con diferentes detalles que se han regalado mutuamente. Sin embargo hubo un detalle en las recientes fotografías de Dani en Instagram que hizo encender las alarmas de sus seguidores al suponer que la creadora de contenido estaría por dar un paso al altar.

Dani comentó que se encontraba en una carrera express debido a que al día siguiente viajaba y que además en una semana y media tenía un evento importante. “Bebesaurios, bueno, ya terminamos las fotos, pero yo estoy en un corre, corre, porque yo mañana viajo y en más o menos una semanita y media tengo un evento muy importante. Niños, o sea, necesito conseguir un vestido para ese evento y aquí Kathe me recomendó un lugar y vamos a ir a ver qué tal”, comentó en su momento.

Luego de relatar lo sucedico, Dani Duke compartió una fotografía en la que se le veía utilizando un elegante vestido de novia que terminó emocionando a sus seguidores, pues muchos creyeron que se iba a casar con su novio Mauricio Gómez. Pero debido al revuelo que causó la fotografía, la creadora tuvo que aclararle a todos sus seguidores que se trataba de una broma. El vestido que estaba buscando un vestido para una boda, pero no precisamente para el de ella.

“Obviamente no me voy a casar, calma, tranquilos. Tengo un evento muy importante en dos semanas. No es mi matrimonio, pero ¿Será que le preguntamos si me puedo medir un vestido de novia?”, recalcó.

Sin embargo, muchos de sus seguidores más fieles desean que algún día pueda decir en el altar “Si, acepto”.