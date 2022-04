‘El cartel del huevo’ estaría amenazando y asesinando a comerciantes en el Valle del Cauca

La situación de inseguridad y orden público no es ajena en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca. A causa de las extorsiones hechas a comerciantes, empresarios, agricultores y contratistas, una de las empresas avícolas más grandes del país, Huevos Santa Rita cerró dos de sus sedes en esta zona del país.

Además, dos hechos recientes de asesinato también han ocurrido en este lugar. El 14 de febrero, Saúl Rojas, propietario de la Distribuidora de huevos y gallinas denominada “Gallina Campesina Saulito”, fue víctima de homicidio cuando dos hombres en moto le dispararon en varias ocasiones y finalmente falleció en el hospital Tomás Uribe Uribe.

El otro caso sucedió el pasado 10 de abril, cuando el comerciante avícola, Miguel Ángel Rendón Orjuela, también fue asesinado a tiros en el barrio El Refugio. Su esposa, a pesar de reabrir el negocio para solventar los gastos económicos de su familia, asegura que tuvo que cerrar ante las amenazas de este grupo delincuencial.

“Este tema es muy delicado. Lamentablemente no se ha visibilizado, ni las autoridades le dan la importancia que es o tal vez ocultan la realidad, hay mucha gente afectada por estas bandas criminales”, aseguró Édison Rojas, habitante de Tuluá.

José Martín Hincapié Álvarez, personero delegado de Derechos Humanos del municipio, habló con Blu Radio sobre la grave situación que allí se presenta: “esto ha ido evolucionando a través de actividades de extorsión, de intimidación, donde no se permite la venta de estos productos ni que ingresen a la comercialización en la zona urbana, solamente a través de determinados actores y donde se le exige una suma de dinero a los ciudadanos que comercializan o solamente a través de determinadas personas se puede hacer la venta”.

Ante esto, según Hincapié, “nosotros no tenemos conocimiento ante el avance de las investigaciones porque nosotros como Personería no tenemos acceso a esto. Pero nosotros promovemos es la defensa y el derecho a la vida y eso nos preocupa mucho porque la situación en Tulúa está insostenible y no vemos una solución alterna o que se este afrontando de manera frontal esta situación”.

Según datos del Observatorio del Delito de Tuluá, el 21 de febrero de 2022 con respecto al año anterior, se evidenciaba aumentos del 142 % en homicidios, 100% en hurto a vehículos, 48 % en hurto a personas, 31 % en hurto a motocicletas y 28% en hurto residencias.