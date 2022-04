Nueva encuesta revela que Petro saca delantera en primera vuelta, pero en segunda empata con ‘Fico’

Una nueva encuesta en Colombia volvió a mostrar un resultado en segunda vuelta que llama la atención debido a que la diferencia entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro se reduce casi a cero. Según el resultado del Centro Nacional de Consultoría y publicado por el Noticiero CM&, en segunda vuelta Petro y Fico tendrían un empate técnico, debido al porcentaje del margen de error y el nivel de confianza de la muestra.

La medición se hizo con 1.965 ciudadanos, desde el 4 de abril hasta el jueves 7 de abril de 2022 en 24 departamentos del país. Además, la ficha técnica resalta que el margen de error es del 2,2 % y el nivel de confianza de la muestra 95 %.

Según el resultado, en primera vuelta Gustavo Petro tendría 34 % de la intención de votos y Federico Gutiérrez el 23%.Los otros candidatos que aparecen son: Rodolfo Hernández (12 %); Sergio Fajardo (9 %); Ingrid Betancourt (2 %) y John Milton Rodríguez (1 %).

Las otras opciones aparecen con este porcentaje: No sabe- No responde (12 %); el voto en blanco (4 %); Ninguno (2 %) y Otro (1 %). En la encuesta también se nota que para primera vuelta no registran votos los candidatos Enrique Gómez y Luis Pérez.

Pero en la segunda vuelta Gustavo Petro aparece con el 41 % en la intención de voto y Federico Gutiérrez con el 39 %, solo dos puntos de diferencia, igual al margen de error. De esta manera, es la tercera encuesta reciente que muestra un empate en segunda vuelta entre estos dos candidatos y la segunda del Centro Nacional de Consultoría.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. Las regiones geográficas conformadas fueron: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del CaucaTAMAÑO DE MUESTRA: 1.965 casos en 66 municipios de Colombia

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 2,2% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto por los candidatos a la presidencia de Colombia

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 6 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 4 a 7 de abril de 2022

CANTIDAD DE ENCUESTADORES Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN: Participaron 60 encuestadores y el método de supervisión fue monitorización del 10% y revisión digital de 17%

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares