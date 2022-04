Así reaccionaron varios candidatos presidenciales a visita de hermano de Petro a La Picota. Los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández e Íngrid Betancourt le salieron al paso a la controvertida presencia de Juan Fernando Petro al pabellón de parapolítica y a la propuesta del aspirante por el Pacto Histórico del llamado “perdón social”.

Todos rechazaron que un aspirante considere perdonar a corruptos condenados que se encuentran en las cárceles.

El primero en mostrarse en contra fue ‘Fico’ Gutiérrez, quien compartió un video en el que le recriminó a Petro que busque alianzas en las cárceles con políticos corruptos.

A lo que Petro respondió que “El problema de los corruptos y violentos que están en la cárcel es que son amigos de tu jefe político y tuyos y los pusiste a gobernar antes que te los encarcelaran. Yo solo quiero que digan la verdad y reparen a la sociedad”.

Por su parte, Gutiérrez le recriminó que “el problema tuyo Petro es que yo no tengo jefe político. En cambio, tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel x corruptos), tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal “perdón social” a cambio de votos. Ya el país lo sabe”.

Sergio Fajardo también aprovechó el momento y planteó que la corrupción necesita “sanción social, no perdón”.

Asimismo, Rodolfo Hernández lanzó una indirecta asegurando que “el perdón se gana, no se regala”.

Y añadió que “con la confusa aclaración de Petro, el “perdón social” acaba de entrar a la misma categoría que la “economía naranja” de Duque”.

Mientras que Ingrid Betancourt fue más allá y dijo que Petro está usando el concepto de “perdón social” como una artimaña para comprar votos a cambio de impunidad. “El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos venderle el alma al diablo”, puntualizó la candidata.

En ese sentido, Petro se vio obligado a explicar su punto con esta propuesta. “¿El significado del ‘perdón social’ es que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada, al contrario el ‘perdón social’ implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas”, apuntó Petro.

Y recalcó que él no envió a nadie al pabellón de Parapolítica. “Yo no mandé a hablar a nadie con Iván Moreno Rojas. Son los presos que pidieron hablar con la comisión intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso (...) Los presos de Colombia sí están interesados en un proceso de perdón social que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”, concluyó Petro.

