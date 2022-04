“Un inversionista me dijo que pusieramos la cláusula Fico, si gana, no invierte”: Gustavo Bolívar

Este martes, 12 de abril, el senador Gustavo Bolívar reveló que viajó a Miami, Estados Unidos, con motivo de la Semana Santa y que haciendo unas inversiones, le pidieron incluir la ‘cláusula Fico’. En diálogo con Caracol Radio, explicó la situación con la que se enfrentó.

“Aprovechando la Semana Santa vine a Miami. He hablado con inversionistas, porque estoy haciendo un parque en Girardot hace mucho tiempo, pero que tuve que abandonar, porque el ingreso a la política me desfinanció. Estaba buscando inversionistas en dos negocios, una es una plataforma que queremos montar en Colombia y el de terminar el parque”, le reveló a la emisora.

Bolívar dijo que el proyecto del parque lo tiene abandonado desde hace más de 4 años. “Los inversionistas me dicen que mientras en Colombia siga habiendo esa inseguridad, ellos no pueden invertir. Uno de ellos, es un colombiano que vive acá (Estados Unidos) hace más o menos 25 años, me dijo que pusiéramos la ‘cláusula Fico’. Les pregunté cómo es eso y dicen que si gana Fico no invertimos allá, porque el partido de gobierno le apuesta a otro tipo de situación, es decir, a la guerra, no están interesados en hacer la paz”.

Dice que le sorprendió y por eso fue que decidió publicar en sus redes sociales un mensaje en el que utilizó el numeral #clausulafico, para explicar lo que los inversionistas con los que se reunió le dijeron.

“#ClausulaFico Colombia es un Mercado de 51 millones de personas. Cientos de empresas extranjeras están listas a invertir cuando tengamos paz. A muchos empresarios extranjeros les da miedo venir a Colombia. Con paz quintuplicamos turismo e inversión. El uribismo es guerra”, publicó en su cuenta de Twitter.

Bolívar insistió en que los empresarios con los que ha estado sosteniendo reuniones le han confirmado esa posición. “Me han dicho que Colombia es un mercado muy grande, de 51 millones de personas, pero desafortunadamente a los empresarios extranjeros les da miedo ir a un país tan inseguro”, agregó.