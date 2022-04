Brutal golpiza de un joven a adulto mayor tras accidente de tránsito en Bogotá

Un nuevo hecho de intolerancia salió a la luz en la ciudad de Bogotá, luego de que se conociera un video en el que dos jóvenes cogen a golpes a un conductor tras un accidente de tránsito.

Los hechos se habrían presentado específicamente en el barrio Bochica de la ciudad, en el que una cámara de seguridad captó todo lo sucedido.

En el video se observa que una camioneta va llegando a una glorieta y al girar a su izquierda por la vía, al parecer deja tendida en el piso una moto con dos personas a bordo. Las imágenes no son muy claras, pero al parecer el conductor giró sin percatarse de que tenía una moto a su lado derecho, la cual no había visto.

El conductor, llamado Alquímedes Manrique, de 60 años, comentó que al percatarse del incidente unos metros después, se detuvo para salir del vehículo y responder por el accidente.

Sin embargo, sin media palabra, los dos ocupantes de la motocicleta corren hacia él y aprovechando que este abre la puerta, lo toman, lo tiran al piso y lo comienzan a golpear.

Puños, patadas y varias personas alrededor tratando de enterarse de lo que pasaba, fueron los demás aspectos que se pudieron ver en la grabación.

“Él se paró de la caída de la moto y me rompió primero el espejo de la camioneta. Me cogió a golpes sin dejarme bajar del carro, me tumbó al piso y siguió pegándome. Cuando ya estaba en el piso también me pegó con el caso en la frente, tal y como se ve en el video. Ese señor iba con una mujer en la moto y ambos me agredieron”, contó Marique sobre los hechos.

Por lo golpes ocasionados por estas dos personas, el hombre recibió dos días de incapacidad y además, contó que las autoridades cuestionaron la versión de sus hechos una vez llegaron al lugar.

Los hechos realmente terminaron de constatarse cuando la grabación de el sector salió a la luz pública. Allí se ve claramente que el conductor de la moto y su acompañante se paran del asfalto para ir directamente a golpear al hombre sin mediar palabra.

Ahora, después de haberle pedido que incluso respondiera por los daños en la moto, las autoridades iniciaron una investigación con la grabación de los hechos.

Vea el video completo haciendo click aquí.

