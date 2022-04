Video: mujer enloquece porque su novio accidentado no le da la clave del celular

Mujer enloqueció porque su novio no le dio clave de su celular Captura redes sociales

Un video se ha hecho viral en las redes sociales luego de una mujer protagonizara lo que parece ser una escena de celos. Se trata de una grabación que compartió el periodista de Cali, Miguel Ángel Plata, en la cual se ve que una mujer quiere subirse a una ambulancia para el hombre que está siendo atendido le dé la clave.

El joven habría sufrido un accidente y estaba siendo atendido por organismos de salud en una ambulancia. La sorpresa para todos es que quien parecer ser su compañera sentimental no está preocupada por él, sino que le exige que le haga saber la clave.

Cuando iba ser trasladado al centro médico por medio de la ambulancia, la mujer no habría dejado avanzar el procedimiento. “Yo me monto porque me tiene que dar la clave”, son las palabras que pronuncia con una actitud convulsa, en frente de la ambulancia, cuando el hombre ya estaba ingresado en el vehículo para ser trasladado.

En el video también se observa que uno de los hombres presentes le dice que “espere que por lo menos lo atiendan los paramédicos”, pero la mujer se resigna, se sube y entre el alegato de varios ciudadanos y un auxiliar de policía, dice que es que él “se cogió a la vecina”.

El policía y el personal paramédico que se encuentra en la ambulancia proceden a hacer que la mujer se baje del vehículo y la algarabía se apodera de la escena, muchas personas observan la escena de celos.

El periodista compartió el video en sus redes sociales con una frase jocosa que provocó risas en quienes vieron el video. “Primero muerto, pero la clave No!” dijo en un trino, por medio del cual publicó la grabación.

Finalmente, a la mujer la bajaron del vehículo y la retuvo el policía durante unos instantes, la mujer no se aguantó y le lanzó una patada a la ambulancia, que ya había cerrado al puerta para poder iniciar el recorrido con rumbo a la asistencia médica.

