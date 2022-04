Petro implementaría un nuevo impuesto a las 4.000 personas más ricas de Colombia

En medio de su recorrido por las regiones de Colombia, Petro aterrizó en Antioquia y allí explicó una reforma tributaria que impulsaría, dentro de la cual implementaría un nuevo impuesto. Se trata de una obligación que se incluiría a las personas más ricas del país y que promete no afectar a la clase media del país, ni la baja.

Mediante una campaña que denominó ‘Petro Escucha’, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, recorre las regiones de Colombia en búsqueda de las opiniones y necesidades de los colombianos.

Esta vez, en un nuevo evento en el departamento de Antioquia, el candidato explicó que es necesario que la inversión en educación en el país crezca y aumente su presupuesto. Actualmente, según dijo el candidato, se invierten 4 billones de pesos, pero es necesario que ese presupuesto aumente a 14 billones de pesos.

Por esto, el candidato propuso que una reforma tributaria contendría un nuevo impuesto que se aplicaría a las 4.000 personas más ricas de Colombia y estas personas tendrían una nueva obligación legal sobre sus activos improductivos.

También le puede interesar: Ni con Fico, ni con Petro en segunda vuelta: hermanos Galán sobre elecciones

“¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”.

En la tierra de su gran opositor el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Petro continúa su recorrido y trata de que su movimiento Pacto Histórico gane más fuerza de cara a las elecciones. Cabe mencionar que en las últimas encuestas reveladas, el candidato Petro lidera la intención de voto para primera vuelta de elecciones presidenciales, pero en caso de una eventual segunda vuelta, la competencia se agudiza con el segundo en la intención de voto, Federico Gutiérrez o mejor conocido como ‘Fico‘.

Dentro de sus acciones en Antioquia, el candidato Petro volvió a acudir a Medellín y publicó por medio de redes sociales un evento en plaza pública en la que explicó que el propósito de un eventual gobierno a su cargo sería “industrializar a Medellín”.

También le puede interesar: Nueva encuesta revela que Petro saca delantera en primera vuelta, pero en segunda empata con ‘Fico’