“Es lamentable que Petro pretenda ser presidente cabalgando sobre las instituciones judiciales del país”: Barbosa

Este martes, 5 de abril, el fiscal, Francisco Barbosa, que se encuentra en Panamá, se pronunció sobre unas afirmaciones que dijo Gustavo Petro, en las que se habría referido en contra de la institucionalidad.

“Voy a referirme sobre las declaraciones recientes del candidato presidencial Gustavo Petro, señalando que es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país”, dijo el fiscal.

Puede leer: La multa que deberá pagar si incumple restricción de parrillero en moto en Bogotá

Además, fue enfático al decir que: “La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad judicial colombiana, la Rama Judicial del poder público, se respeta y hace parte del estado de derecho en Colombia. En democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse”.

¿Qué dijo Petro?

En medio del ambiente electoral, se desataron rumores de que Petro debería renunciar al Senado, ya que no está cumpliendo con sus funciones. Sin embargo, el candidato se habría refería al asunto diciendo que: “Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. Como se probó antes de ser congresista”.

Lea también: Todas las nuevas medidas anunciadas por la Alcaldía para la seguridad en Bogotá

Además, es importante aclarar que no existe ningún tipo de inhabilidad o plazo para que Gustavo Petro renuncie a su curul en el Senado, por lo que puede seguir en su campaña presidencial y en su actividad legislativa como senador de la República,