“El presidente del Congreso me pone la lápida encima”: Francia Márquez

En las últimas horas se conoció que este miércoles le hicieron eco a una noticia falsa en la que señalan a Francia Márquez de pertenecer a grupos ilegales. Se trata de Juan Diego Gómez, presidente del Senado, quien aseguró que la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, apoyaba a grupos criminales.

Sucedió en medio de un debate sobre los errores de la Registraduría de Alexander Vega, en las elecciones legislativas que llevaron a cabo el pasado 13 de marzo. Cuando Gómez hizo uso de la palabra dijo que a Márquez la apoyaba tanto el Eln, como las disidencias de las Farc.

“No me había atrevido a referirme a su partido, que acompaña el Eln activo de terrorismo a su vicepresidente y le celebran la designación de esta mujer. Las antiguas Farc y las disidencias celebran su campaña”, afirmó Gómez.

Ante dichas afirmaciones, Márquez se pronunció diciendo que: “cobardemente, el presidente del Congreso me pone la lápida encima y no solo a mí, sino a un pueblo, a una comunidad, a mí familia. Por tanto, nuestros abogados se encargarán de las demandas penales en contra del presidente del Congreso, que debería por ética respetar porque hace parte de una institución del Estado social de derecho”.

Además, criticó que Gómez no haya investigado antes de emitir esa información falsa: “Yo no tengo ningún prontuario criminal. Mi lucha ha sido la de la justicia social, por la paz, mi lucha ha sido la lucha de muchas mujeres por llevar un plato de comida a su casa para que sus hijos no se acuesten con hambre. Lo que le incomoda realmente al presidente del Congreso es que hoy una mujer, que podría ser la mujer que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio, vaya a ser su vicepresidenta”.