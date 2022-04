El conmocionante relato de patrullera que denunció abuso sexual de sus compañeros

Dayanis Vanessa de las Salas Saltarín, es el nombre de la patrullera que decidió hacer pública su tragedia relacionada con el abuso sexual que sufrió por parte de sus mismos compañeros, patrulleros de la Policía. Los hechos habrían sucedido el pasado 27 de marzo, mientras se encontraban en su apartamento en la ciudad de Bogotá, luego de haber departido en una discoteca del barrio Restrepo de la capital.

Lo que Dayanis recuerda es que se acabaron una botella de whisky y que en medio de varios recuerdos, se despertó desnuda y con signos de que la habían violado en sus genitales. El conmocionante testimonio ha sido revelado por ella misma y su mamá, quien narró la difícil situación que ha tenido que vivir la uniformada. Por medio de redes sociales, Dayanis publicó su historia y denunció a sus dos compañeros, diciendo que el abuso sexual del que fue víctima la ha afectado grandemente tras los hechos.

“No he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que considere en su momento amigos ME VIOLARON”, fueron sus palabras en la publicación reveladora de los hechos. Su mamá, Albis Saltarín, contó a El Heraldo la situación y narró que los compañeros de su hija incluso la violentaron gritándole vulgaridades.

Después de que Dayanis hubiese perdido conocimiento luego de acabarse una botella de whisky que habrían comprado con sus dos compañeros y dos personas más. “Ella terminó en una calle tirada, hay un video en donde los policías, compañeros de ella supuestamente, le gritaban vulgaridades. Después de eso pidieron un taxi y la llevaron al apartamento donde ella vive, y fue ahí donde se cometió el abuso”, contó su mamá.

En la tarde del domingo 27 de marzo, Dayanis se levantó confundida por los hechos y se dio cuenta de que habían abusado de ella. “Después de eso mi hija no recuerda absolutamente nada. Cuando ella reaccionó se vio desnuda, ya no estaban los tipos que la llevaron y supo que había sido abusada”, fue el relato de la progenitora.

“No entiendo cómo, siendo mis compañeros de trabajo, pudieron ser capaces. ¡Siendo patrulleros también!”, fueron las palabras de la víctima en su publicación de redes sociales. De igual manera, la mujer denunció que la Policía como institución no la ha ayudado a acelerar el proceso para que los dos patrulleros “paguen por lo que hicieron”.

“En serio necesito ayuda, no puedo más con esto”, concluyó su relato la patrullera, que denunció a sus dos compañeros ante la Fiscalía. También comentó que teme por su vida y la de su familia tras haber recibido amenazas por denunciar su situación.

Al respecto, la Policía habría informado que los dos patrulleros fueron apartados de sus funciones, según reportó la coronel Alba Patricia Lancheros, jefe de talento humano de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Importante resaltar que los involucrados de este hecho fueron apartados de sus funciones y las investigación penal fue asumida por el CTI de Fiscalía con el fin de garantizar mayor transparencia. La Policía Nacional es contundente con el apoyo a la seguridad de las mujeres a través de programas y campañas que se realizan a nivel institucional y con la comunidad en general”, declaró la uniformada.

Dayanis se encuentra bajo diagnóstico de Medicina Legal, en estado de depresión e incapacitada por esto, además de estar a la espera de que la Fiscalía tome acciones contra los dos patrulleros acusados por abuso sexual.

