Habló Simona, manifestante encapuchada que irrumpió en Catedral Primada de Bogotá

La mujer de la capucha que irrumpió junto a otros dos hombre mientras se desarrollaba una misa en la Catedral Primada de Bogotá se hace llamar Simona. El grupo de encapuchados se subió a las bancas del lugar y comenzó a recitar un manifiesto en medio del culto católico dominical.

El hecho fue difundido por medio de redes sociales y ha generado una gran polémica, entre personas que apoyan este acto y quienes lo critican porque podría ser una falta a la libertad de culto.

Incluso, a esta acción ya le dieron tintes políticos, en medio de la campaña electoral, pese a que los protagonistas de la protesta alegaron que se trata de un performance de resistencia.

Simona habló en el Reporte Coronell con el periodista Daniel Coronell, y comentó que para ella y sus compañeros el hecho representa un poema y un performance artístico. Sin embargo, muchos en redes sociales alegaron que esto afectó el derecho de los filigreses a ejercer la fe católica sin ser molestados.

La manifestante hace parte de la Red de Artistas en Resistencia (RAR) y de otro llamado Escudos Azules, el cual hizo parte de la Primera Línea durante las movilizaciones del Paro Nacional. Comentó a Coronell que sus acciones no deben politizarse y que su grupo no es petrista y ni uribista, pues muchos están instrumentalizando lo que hicieron.

“Fueron nuestros corazones indignados ante tanto dolor y tanta falta de empatía ante tantas muertes que murieron en las calles, los que no han tenido garantías sociales”, dijo Simona en la entrevista.

“Nosotros no interrumpimos, no vandalizamos, no violentamos, fuimos participes de la acción”, agregó la mujer. De igual manera, la activista respondió al cuestionamiento de Coronell sobre el espacio y momento en que se realizó la intervención. “Esta es la potencia que también tiene el arte, tiene la capacidad de incidir en espacios no convencionales para llamar la atención sobre ciertas denuncias. El arte no pide permiso para asistir a un espacio determinado”, dijo.

Para concluir, Simona, junto a uno de sus compañeros, José, comentó que ya han sido blanco de amenazas y que esto ha configurado que tengan que encapucharse para realizar sus acciones de protesta. “El rostro de un pueblo que lucha, el rostro de todos, no es un rostro individual sino uno colectivo. Somos una sola voz: una voz sin rostro”, acotó.

