“Soy una de las damnificadas por la cancelación del Jamming”, emprendedora en Ibagué

Ante el anuncio en la mañana de este viernes 18 de marzo, por parte de la secretaria de Cultura de Ibagué, Greis Cifuentes y que organizadores del Festival Jamming, a través de un escueto comunicado de prensa, afirmarán no su cancelación si no aplazamiento del evento, se ha conocido en redes sociales, no solo la afectación al público asistente, si no también a emprendedores de la ciudad que ya tenían todo listo para vender sus productos.

“Este vídeo lo hago con el fin de apoyar a mi hermano que en este momento tiene 700 brownies hechos y a otra compañera que tiene 1.000 paquetes de chips de arracacha listos para vender. Ellos son emprendedores pequeños que consiguieron dineros prestados de otros lugares para poder suplir con este evento que nos acaban de informar un día antes, va a ser cancelado”, dijo Daniela Ruiz, emprendedora.

Ruiz también pidió a través de sus redes sociales, que quienes ya se encuentren en Ibagué puedan comprarles “o si alguna persona que este en otra ciudad con 2.000 o 5.000, lo que sea, nos ayudaría, porque me da duro saber que sus productos se pueden dañar”, afirmó.