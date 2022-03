Registraduría entrega primera cédula a una persona trans en Medellín

Mike Nicolás Durán, después de largos trámites burocráticos, recibió el pasado miércoles 16 de marzo de manos de la Registraduría Nacional, la primera cédula de ciudadanía que reconoce a una persona trans en Colombia.

Radicado en Medellín hace ocho años, Mike inició este proceso en el año 2019 y solo hasta octubre de 2021 la Notaría 26 del Círculo de Medellín realizó la corrección respectiva al componente sexo en su registro civil de nacimiento y, casi seis meses después en 2022, la Registraduría en su cédula de ciudadanía.

“Seguidamente de la corrección en el registro civil inicié el trámite para ajustar ese mismo componente en mi cédula, pero me decían insistentemente que no se podía. Sin embargo, en enero me aseguraron que habían comenzado el proceso, y fue hasta el pasado 14 de febrero que me llamaron y comentaron que ya podía reclamar mi nueva cédula el miércoles 16 de febrero. Era algo que no podía creer, llegué hasta pensar que era una broma. Realmente me sorprendió lo rápido del proceso”, expresó vía telefónica a la Corporación Caribe Afirmativo.

Al preguntarle sobre lo que experimentó al recibir su nuevo documento destacó que “fue un cúmulo de sentimientos encontrados como felicidad, euforia, alegría y tristeza al saber que después de tanto sacrificio ya puedo tener mi cédula. Por fin puedo ser identificado acorde con mi expresión e identidad de género diversa”.

Con este hecho se espera combatir con las vulneraciones históricas y la discriminación sistemática que enfrenta esta población debido a los innumerables obstáculos e impedimentos que les niegan ciertas garantías frente a sus derechos, por lo cual, celebramos esta victoria judicial que abrirá paso a que más personas trans puedan corregir su documento de identificación sin largos procesos jurídicos.

“Me siento muy agradecido con mi pareja Linda Cáceres y con Manuela Gómez y Alejandro Díez, abogados del consultorio jurídico de la Universidad Eafit, quienes me acompañaron en cada momento. Es gratificante saber que pude contar con personas que decidieron alentarme a cada momento y apoyarme en todo lo que se necesitó para hoy en día ver este logro”, afirma.

Es importante recordar que Mike inició este proceso porque como indica “desde pequeño no me sentí identificado con lo femenino. Por un tiempo lo mantuve oculto y fue en aquel entonces que tuve a mis hijos. No me sentía cómodo y no podía expresarme libremente. Pero un día fui consciente de que la vida sigue y que mis hijos también harán su vida y tomarán sus propias decisiones. Así que sin más decidí comenzar un tránsito, el cual, debía contar con toda la documentación necesaria que lo acreditara y me permitiera identificarme en cualquier espacio como una persona trans más allá de la genitalidad. Siempre quise que respetara mi identidad y como yo soy”.

Portando su nueva cédula recuerda que con su anterior documento de identidad vivió varios momentos de discriminación por parte de las autoridades. “Muchas personas siempre tenían dudas sobre mi identidad y expresión de género, incluso era extraño, que el componente fuera F y en la foto apareciera un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al buen entendedor pocas palabras”, dice.

En Caribe Afirmativo destacarán este hecho en el Día de la Visibilidad Trans que se conmemorará el próximo 31 de marzo “celebramos este logro y esperamos que esto contribuya con la deconstrucción de prejuicios y el avance en materia de derechos LGBTI en Latinoamérica”, concluyó Caribe Afirmativo.

