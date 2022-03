Corte decide agregar el género no binario en documentos de identificación del país

La Corte Constitucional invitó a que el Gobierno y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en seis meses, incluyan la categoría “no binario” en los marcadores de sexo de los documentos de identificación en el país.

De tal manera que “las personas no binarias que cumplan los demás requisitos previstos en relación con la corrección del componente sexo, puedan optar por esa categoría, con las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente en forma binaria”.

Por tanto, el plazo es de seis meses para modificar el “primer inciso del artículo 2.2.6.12.4.3. del Decreto 1227 de 2015 y las normas que correspondan a su tenor, en el sentido de incluir la categoría “no binario” entre los marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadana”.

Si este plazo se vence “la regulación mencionada y su puesta en marcha aún no se hubiere materializado, en cualquier caso, las personas con identidades de género no binarias que cumplan con los demás requisitos para la corrección del componente sexo podrán cambiar ante las autoridades competentes la asignación del género no binario en sus documentos de identidad”.

También la Corte desea precisar otros temas relevantes sobre el género “no binario” como “las reglas sobre el acceso a la pensión de vejez, de la prestación del servicio militar y de la asignación de cupos carcelarios. Existen materias en que el género determina el acceso a ciertos servicios. No obstante, actualmente, se limitan a las clasificaciones masculino y femenino, pues el sistema no contempla las identidades no binarias. En ese sentido se advierte un vacío legal al respecto”, indica la sentencia.