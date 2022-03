“La vicepresidencia no es el fin, el fin es que mi gente viva en dignidad”: Francia Márquez

Este lunes, 14 de marzo, Francia Márquez habló en Noticias Caracol sobre la posibilidad de convertirse en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el Pacto Histórico.

“Vamos a definir colectivamente cuál es el lugar que debemos seguir ocupando en la política y esa definición es la que vamos a tomar desde nuestro movimiento, Polo Democrático Alternativo, y el Pacto Histórico será, sin dudas, una decisión que deberá contribuir a un cambio para Colombia, un cambio para la política, que ya estamos haciendo”, dijo Márquez.

Sorprendió la respuesta de Márquez cuando le preguntaron si durante la noche de este domingo, 13 de marzo, en el lugar de celebración del Pacto Histórico, había hablado con Gustavo Petro y dijo que no.

“Anoche no hablamos. Le hablamos a Colombia, saludamos al país y luego cada uno se fue”, respondió.

Sobre el acuerdo que estaba sobre la mesa del Pacto Histórico en el que se decía que el que obtuviera el segundo lugar de la votación de la consulta sería la fórmula vicepresidencial, Márquez dijo que “eso fue parte de una discusión y de un acuerdo que se estableció desde el inicio del proceso. Ahora somos nosotros los que estamos revisando si lo más pertinente es estar en una fórmula vicepresidencial o no”.

En relación a la necesidad de realizar el análisis para ser o no la fórmula vicepresidencial, Márquez respondió que “no se trata de decir que puedo ser o no, se trata de qué es lo mejor que permita un cambio; entonces, yo no tengo una discusión en términos de una fórmula o no. Para mí la política apenas empieza, la política representativa que no agota en 2022, esto es un proyecto de largo aliento. Aquí estamos repensando la política”.

Márquez fue enfática al decir que “para mí lo que quiero ser no es llegar a un cargo, para mí la presidencia no es el fin, para mí el fin de este camino que hemos venido haciendo es lograr que mi gente viva en dignidad, lograr parar la guerra, lograr que la gente no tenga que pasar las necesidades, el hambre que hemos tenido que pasar colombianos y colombianas, que ningún niño tenga que morir de hambre. El fin y lo que quiero es una Colombia distinta, con justicia social, racial, de género y ecológica. Una Colombia en paz”.