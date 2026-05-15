“Llovieron cervezas en Bello, Antioquia”: camión se volcó y varias personas intentaron llevarse las canastas

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la mañana de este viernes generó caos vehicular y momentos de tensión en el municipio de Bello, luego de que un camión cargado con cerveza se volcara sobre la Autopista Norte, dejando cientos de botellas y cajas regadas sobre la vía.

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El incidente ocurrió en la diagonal 52 con avenida 26, a la altura de la UVA Aguas Claras, en sentido Medellín-Copacabana, donde las autoridades tuvieron que cerrar parcialmente el corredor mientras atendían la emergencia y realizaban las labores de remoción del vehículo y la mercancía.

“Llovieron cervezas” en la Autopista Norte: camión se volcó en Bello y la Policía evitó saqueos

Según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito, el conductor del vehículo perdió el control cuando intentaba incorporarse a la Autopista Norte desde el sector conocido como La Seca. El pesado automotor terminó volcado sobre uno de sus costados, provocando que toda la carga de cerveza quedara esparcida en plena carretera.

Las imágenes del accidente rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando botellas rotas, cajas destruidas y decenas de personas observando la escena. Algunos ciudadanos incluso se acercaron al lugar con la intención de llevarse parte de la mercancía que aún permanecía en buen estado.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, varias personas intentaron saquear las cervezas tras el accidente. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía evitó que gran parte del cargamento fuera robado.

En el informe oficial, las autoridades explicaron que “el vehículo transitaba por la vía La Seca y, al tomar el giro para salir a la Autopista Norte, perdió el control y sufrió volcamiento”.

El hecho generó una fuerte congestión vehicular durante varias horas debido al cierre de la vía en sentido hacia Copacabana. Conductores que transitaban por el sector tuvieron que buscar rutas alternas mientras organismos de emergencia y agentes de tránsito adelantaban las labores para despejar el corredor vial.

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Pese a lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que el conductor del camión resultó ileso y que no hubo otros actores viales afectados por el volcamiento. Este aspecto fue destacado por los organismos de atención, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que normalmente se registra en ese tramo de la Autopista Norte.

El accidente volvió a abrir el debate sobre las maniobras de ingreso y salida en algunos puntos de esta importante vía del norte del Valle de Aburrá, donde constantemente se presentan emergencias de tránsito relacionadas con exceso de velocidad, fallas mecánicas o pérdida de control de vehículos de carga pesada.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, las autoridades continúan recopilando información y revisando las condiciones en las que se movilizaba el vehículo al momento del accidente.

Entre tanto, la escena del camión volcado y las cajas de cerveza regadas sobre la carretera se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada en redes sociales, especialmente por el intento de algunas personas de aprovechar la situación para llevarse parte de la mercancía.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de comportamientos durante emergencias viales, recordando que además de obstaculizar las labores de atención, pueden representar riesgos para la seguridad de quienes se acercan al lugar del accidente.