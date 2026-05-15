Minino en apuros: bomberos rescatan a un gato a siete metros de altura a punto de caer al vacío

Foto bomberos rescatan a gato atrapado a siete metros de altura en Cali y video se vuelve viral.

El oportuno actuar del Cuerpo de Bomberos de Cali volvió a conmover a la ciudadanía luego del rescate de un gato que permanecía atrapado en la fachada de una edificación, a más de siete metros de altura y en evidente riesgo de caer al vacío. El hecho ocurrió en el barrio San Juan Bosco, en pleno centro de la capital vallecaucana, y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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La emergencia se presentó hacia las 12:48 del mediodía del pasado martes 12 de mayo, cuando el organismo de socorro recibió el llamado para atender un rescate animal en la Calle 12 No. 10-62, específicamente en el edificio del nuevo búnker de la Fiscalía.

Video viral: bomberos de Cali salvaron a un gato atrapado en fachada del búnker de la Fiscalía

De inmediato, los bomberos despacharon una máquina de altura con cuatro unidades especializadas para intentar salvar al felino, que permanecía inmóvil sobre la estructura externa del edificio y que, según testigos, llevaba varios minutos aferrado a la fachada sin posibilidad de escapar.

El operativo fue seguido por varias personas que se encontraban en el sector y que no ocultaron la tensión al ver al animal suspendido a gran altura.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo una integrante del Cuerpo de Bomberos de Cali asciende lentamente en una plataforma hidráulica hasta alcanzar el punto exacto donde estaba el gato. Tras varios segundos de maniobra, la rescatista logró sujetar al animal entre sus brazos y descender de manera segura, desatando aplausos y expresiones de alivio entre quienes presenciaban la escena.

“Posteriormente lo atrapa entre sus brazos y desciende con él, en medio de los aplausos de quienes presenciaban el heroico y conmovedor momento”, quedó registrado en los reportes conocidos tras el rescate.

Horas después, sobre las 3:24 de la tarde, el organismo entregó un balance oficial del procedimiento.

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“Se trató de un gato que se encontraba atrapado en la fachada de una edificación; se realiza rescate y liberación; nuestras unidades quedan de regreso sin novedad”, informaron los bomberos.

El caso volvió a destacar la labor que realizan diariamente las unidades de emergencia en Cali, no solo atendiendo incendios o accidentes, sino también situaciones relacionadas con la protección y rescate de animales.

De hecho, durante los últimos días el Cuerpo de Bomberos de Cali ha intervenido en varios procedimientos similares relacionados con felinos atrapados en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de esos casos ocurrió en el barrio El Troncal, en la comuna 8, donde un gato quedó atrapado sobre el techo de una vivienda abandonada. Sin embargo, tras evaluar las condiciones de la estructura, las unidades determinaron que ingresar representaba un alto riesgo.

“El techo está debilitado y presenta riesgo de colapso. Se deja una vía de acceso al gato para que, por sus propios medios, pueda salir”, explicaron los socorristas en ese momento.

Otra emergencia se presentó en el barrio San Judas, exactamente en la carrera 40 con calle 25, donde un felino terminó atrapado dentro de un canal de aguas residuales.

“Se realiza rescate y traslado a centro de atención animal”, informó el organismo tras culminar la operación.

Asimismo, en el barrio La Merced, otro gato quedó atrapado sobre el techo de una vivienda, obligando nuevamente la intervención de los socorristas.

“Se realiza rescate y entrega a propietario ileso. Se brindan recomendaciones”, indicaron los bomberos.

La labor del organismo también había sido ampliamente reconocida semanas atrás, cuando varias unidades atendieron un incendio registrado en una vivienda del barrio El Rodeo. En esa emergencia, varios perros y gatos quedaron atrapados entre el humo y las llamas.

En aquella ocasión, algunos animales tuvieron que ser reanimados por los socorristas luego de sufrir afectaciones respiratorias por inhalación de humo, situación que generó múltiples mensajes de admiración hacia los uniformados.

Ahora, el rescate del pequeño gato en el centro de Cali vuelve a dejar imágenes que han conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, quienes destacaron el compromiso y la sensibilidad de los bomberos frente a la protección de la vida animal.

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Mientras el video continúa circulando en plataformas digitales, muchos ciudadanos coinciden en que acciones como esta demuestran que, incluso en medio de las emergencias más complejas, siempre hay espacio para salvar una vida más.