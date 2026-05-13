Feminicidio en Medellín: mujer de 18 años habría sido asesinada a golpes por su pareja

Un grave hecho de violencia de género se registró en las últimas horas en Medellín. Una mujer de apenas 18 años habría sido asesinada por su compañero sentimental en una vivienda ubicada en el oriente de la capital antioqueña.

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De acuerdo con la información compartida por el diario local El Colombiano, el crimen de la joven se habría presentado sobre la 1:54 de la madrugada de este miércoles 13 de mao en una casa del barrio La Libertad, en la comuna 8 de Medellín. Al parecer, el atacante le habría propinado varios golpes que terminaron causándole la muerte.

Pero quizás uno de los detalles más lamentables del caso es que el sujeto habría empezado a hostigarla varias horas antes, pues según el citado medio de comunicación, los vecinos oyeron gritos y golpes desde las 11 de la noche del martes.

Autoridades capturaron al presunto feminicida

Entre tanto, se conoció que tras las muerte de la joven, las autoridades dieron con la captura del presunto feminicida, un sujeto de 23 años. De acuerdo con El Colombiano, el caso ya está en manos de la Fiscalía, que será la encargada de presentar al hombre ante un juez de control de garantías.

El medio de comunicación también dio a conocer otro hecho lamentable: la joven tenía un niño de dos años, por lo cual la Policía de Infancia y Adolescencia también tuvo que intervenir en el caso.

Las cifras de violencia de género de la Defensoría del Pueblo

Este es apenas uno de los cientos de casos de feminicidios que se registran cada año en Colombia. Y, aunque este tipo de asesinatos son considerados como los hechos más graves de violencia de género, no son los únicos.

A finales de abril pasado, la Defensoría del Pueblo hizo público un informe en el cual se refirió a las graves cifras de violencias basadas en género que se registraron en Colombia durante el primer trimestre del año.

Entre otras cosas, reportaron 4.957 mujeres afectadas por violencia intrafamiliar entre enero y marzo del 2026. Además, documentaron 129 noticias criminales por feminicidio y 114 tentativas de feminicidio durante ese mismo período.