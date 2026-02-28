Capturan al presunto feminicida de una mujer en Medellín: la torturó y la dejó en una caja abandonada

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Martín Alonso Gárces Carvajal, de 56 años, como presunto responsable de los actos de tortura y posterior homicidios de una mujer, en hechos ocurridos entre el 26 y 30 de diciembre de 2024, en Medellín (Antioquia).

Lea también: “Es lo único que me trae a Colombia”: El descarado testimonio de un estadounidense inadmitido por explotación sexual

Este hombre es señalado de citar a la víctima para alertarla sobre el supuesto hurto de un teléfono celular en el establecimiento de comercio donde ella trabajaba. Posteriormente, fue visto movilizándola en una motocicleta.

Las evidencias obtenidas, entre estas videos de cámaras de seguridad, dan cuenta de que la mujer estuvo en control de Garcés Carvajal durante cuatro días. Finalmente, el cuerpo fue encontrado desmembrado en una caja, junto con prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula, en vía pública del barrio Campo Valdés de la comuna cuatro de la ciudad.

Según declaraciones de testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar.

Le puede interesar: Cae alias ‘El Vigilante’: tres años de abusos y amenazas contra una menor en el centro de Bogotá

Garcés Carvajal fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble del sector San José de la Cima del barrio Manrique. En el procedimiento se incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.