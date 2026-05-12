Los monstruos de Ibagué: Cayó pareja señalada de torturar y abusar sexualmente de una menor de edad por nueve años

Una pareja señalada de abusar sexualmente y tratar de forma cruel e inhumana a una menor de edad fue presentada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez penal de control de garantías. Los hechos se habrían presentado desde 2016 hasta 2025 en un inmueble de la ciudad de Ibagué, Tolima.

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“Durante este tiempo la mujer habría permitido que su compañero sentimental ejerciera un ciclo de violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual. En ese sentido, se conoció que el hombre, al parecer, agredía sexualmente a la niña y grababa en video los vejámenes a los que la sometía para generarle vergüenza y chantajearla”, puntualizó la Fiscalía en su comunicado de prensa.

Así mismo, el ente investigador advirtió que tiene evidencias de que el padrastro presuntamente habría encerrado y encadenado a la menor de edad cada vez que se enteraba de que tenía amigos.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que producto del recurrente abuso sexual la menor de edad quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave riesgo su vida y salud emocional. Por lo anterior, la pareja fue capturada en una diligencia de registro y allanamiento realizada de manera articulada con la Policía Nacional en el sector Praderas de Santa Rita, en Ibagué”, puntualizó el ente investigador y agregó que les incautaron a los procesados dos celulares.

Los imputados no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel

Entre tanto, se conoció que una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) les imputó al hombre y a la mujer los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Adicionalmente, se conoció que los procesados decidieron no aceptar los cargos y tendrán que cumplir con una medida de aseguramiento en un centro carcelario por decisión del juez.