Voraz incendio en Medellín dejó 16 personas atendidas y afectó viviendas cerca de bodegas de reciclaje

Foto Incendio en bodegas de reciclaje entre Boston y Caicedo generó emergencia y alarma en Medellín.

Un voraz incendio estructural registrado en una zona limítrofe entre los barrios Boston y Caicedo, en Medellín, encendió las alarmas de las autoridades y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas y sectores residenciales cercanos.

Para leer:¿Cuál fue la causa de la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia?

La emergencia ocurrió entre la comuna 9 - Buenos Aires y la comuna 10 - La Candelaria, específicamente en una bodega de reciclaje, donde el fuego generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Un peligroso incendio en una bodega de reciclaje encendió las alarmas en Medellín

La atención del incidente estuvo a cargo de cuatro tripulaciones de Bomberos Medellín, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. Debido a la magnitud de la emergencia, también fue necesario el apoyo de dos tripulaciones de Bomberos Itagüí.

Desde el cuerpo de socorro señalaron que la rápida reacción permitió evitar consecuencias mayores y proteger las estructuras vecinas.

Según informaron las autoridades, los organismos de emergencia “lograron contener y controlar el incendio, evitando su propagación hacia las comunidades cercanas y otras estructuras del sector”.

El operativo incluyó además la participación de distintas entidades distritales y organismos de apoyo. En la zona hicieron presencia cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud, ocho agentes de movilidad y once unidades de la Defensa Civil, quienes ayudaron en las labores de evacuación, control del tránsito y atención de personas afectadas.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Secretaría de Salud de Medellín, un total de 16 personas recibieron atención médica durante la emergencia. Aunque no se reportaron víctimas fatales, varios ciudadanos requirieron valoración debido a afectaciones causadas por la inhalación de humo y situaciones asociadas al incidente.

>>>Para leer<<<: “Asqueroso”: empresa embotellaba agua en un baño entre ratas para consumo humano en Colombia

Mientras los bomberos terminaban las labores de enfriamiento y verificación en el lugar, los equipos técnicos comenzaron la evaluación de daños materiales que dejó el incendio.

Las primeras inspecciones indican afectaciones en tres bodegas de reciclaje y al menos seis viviendas ubicadas cerca del punto donde se originó la conflagración.

Las autoridades explicaron que actualmente se adelantan estudios técnicos para determinar la magnitud de las pérdidas y establecer las posibles causas del incendio.

Asimismo, la Administración Distrital de Medellín confirmó la activación de la comisión social y del equipo técnico encargado de brindar acompañamiento a las familias afectadas por la emergencia.

Desde el Distrito manifestaron que el objetivo principal es ofrecer atención integral a las personas impactadas por el incendio y avanzar en la identificación de necesidades prioritarias relacionadas con alojamiento, alimentación y apoyo psicosocial.

La emergencia también generó preocupación entre los habitantes del sector debido a la cercanía de las llamas con zonas residenciales y establecimientos comerciales.

Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales mostraron la intensidad del fuego y el trabajo coordinado de los organismos de socorro para evitar una tragedia mayor.

>>>Para leer>>>>: “Las picadas de pulgas le avisaron”: mujer denuncia que compró colchón nuevo pero tuvo aterrador descubrimiento

Por ahora, las autoridades mantienen monitoreo en el área mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer qué provocó el incendio en Medellín, una emergencia que volvió a poner en evidencia los riesgos asociados al almacenamiento de materiales reciclables y la importancia de los protocolos de prevención en este tipo de bodegas.