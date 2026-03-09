Así votó Antioquia: El mapa político que dejaron las consultas y las elecciones al Congreso

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo dejó en Antioquia un panorama político que combina la elección del nuevo Congreso con las primeras señales de la carrera presidencial de 2026. Miles de ciudadanos acudieron a las urnas no solo para elegir a sus representantes al Senado y a la Cámara de Representantes, sino también para participar en las consultas interpartidistas convocadas por distintas coaliciones políticas.

El departamento, uno de los territorios con mayor peso electoral del país, tenía 5.404.926 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 2.796.016 eran mujeres y 2.608.910 hombres. Para garantizar el desarrollo de la jornada se instalaron 1.282 puestos de votación distribuidos en todo el territorio: 705 en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en cárceles y seis puestos de censo, para un total de 16.388 mesas de votación.

Además de elegir el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, los votantes también eligieron de manera voluntaria participar en las consultas interpartidistas, un mecanismo de los partidos y coaliciones para definir a sus candidatos presidenciales.

Así votó Antioquia en las consultas interpartidistas

Los primeros resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil comenzaron a mostrar cómo se distribuyó el respaldo ciudadano entre los distintos precandidatos en Antioquia.

En la Gran Consulta por Colombia, la votación en el departamento fue ampliamente liderada por Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien obtuvo 615.095 votos. Detrás se ubicaron Aníbal Gaviria, con 101.342 votos, y Juan Daniel Oviedo, con 99.344.

En esa misma consulta también participaron Juan Carlos Pinzón, con 30.728; Vicky Dávila, con 30.359 votos; Juan Manuel Galán, con 21.684; Mauricio Cárdenas, con 7019; Enrique Peñalosa, con 6783; y David Luna, con 6591, según los datos del boletín número 36 del preconteo.

En el Frente por la Vida, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero encabezó la votación en Antioquia con 37.296 votos, seguido por Roy Barreras, con 12.992. Más atrás se ubicaron Martha Bernal, con 3785 votos; Edison Torres, con 2714; y Héctor Pineda, con 2240.

Por su parte, en la Consulta de las Soluciones, los resultados preliminares mostraron a Claudia López con 34.226 votos, mientras Leonardo Humberto Huerta obtuvo 2862 votos en el departamento.

Los partidos más votados al Senado y la Cámara

En paralelo a las consultas presidenciales, los ciudadanos también definieron la nueva composición del Congreso de la República. Los primeros resultados del preconteo muestran cuáles partidos lograron consolidar mayor respaldo en Antioquia.

En la votación para Senado, el Partido Centro Democrático encabezó los resultados preliminares con 282.737 votos, seguido por el Pacto Histórico, con 150.940. Más atrás se ubicaron el Partido Conservador, con 101.553 votos, y el Partido Liberal, con 97.380.

También registraron votaciones importantes Creemos, con 67.888 votos; Alianza por Colombia, con 50.315; y el Partido de la U, con 30.356, según el boletín número 17 del preconteo.

En la elección de Cámara de Representantes por Antioquia, el Centro Democrático también lideró el preconteo con 196.797 votos, seguido por el Pacto Histórico Antioquia, con 110.496.

Más atrás se ubicaron Creemos, con 72.434 votos; el Partido Liberal, con 60.241; y el Partido Conservador, con 55.831, según el boletín número 16 del preconteo.

Antioquia vuelve a marcar tendencia electoral

La jornada electoral en Colombia contó con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, en unas elecciones que definirán la nueva composición del Congreso para el periodo 2026-2030.

En Antioquia, los resultados preliminares del preconteo confirman el peso político del departamento en el escenario nacional. Mientras se consolidan los datos y avanza el proceso oficial de escrutinio, las cifras comienzan a perfilar no solo el mapa político del Congreso, sino también los primeros apoyos territoriales de cara a la contienda presidencial de 2026.