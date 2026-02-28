Cae alias ‘El Vigilante’: tres años de abusos y amenazas contra una menor en el centro de Bogotá

En un contundente golpe contra los delitos que vulneran la integridad de la infancia, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 55 años, conocido bajo el alias de ‘El Vigilante’. El sujeto es señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 14 años de manera sistemática en la localidad de Santa Fe.

La detención, ejecutada bajo orden judicial en el sector del CAI Guavio, pone fin a un ciclo de violencia que se extendió por más de tres años y que mantenía en vilo la seguridad del entorno familiar de la víctima.

El “Modus Operandi”: Intimidación y silencio forzado

La investigación liderada por la Fiscalía de Bogotá reveló detalles escabrosos sobre la forma en que el capturado instrumentalizaba su posición. Alias ‘El Vigilante’, quien se desempeñaba como guarda de seguridad, aprovechó su cercanía y la confianza generada en su entorno laboral para acceder a la menor entre los años 2021 y 2024.

El factor determinante para que el abuso se prolongara en el tiempo fue la intimidación psicológica. Según el reporte oficial, el hombre de 55 años amenazaba constantemente a la víctima con atentar contra la integridad de sus familiares si se atrevía a denunciar los hechos. Este tipo de coacción es una de las barreras más comunes que enfrentan las autoridades para detectar a tiempo los delitos sexuales en entornos cercanos.

Un historial con antecedentes

No era la primera vez que alias ‘El Vigilante’ estaba bajo la lupa de la justicia. Al momento de la verificación de su historial, los uniformados encontraron que el sujeto contaba con anotaciones previas por inasistencia alimentaria. Tras su captura, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento, enviándolo de inmediato a un centro carcelario mientras avanza el juicio por acceso carnal abusivo.

¿Cómo proteger a los menores? Recomendaciones oficiales

La Policía Nacional y el ICBF enfatizan que la prevención comienza en el hogar. Ante el aumento de capturas, las autoridades recomiendan a padres y cuidadores:

Escucha activa: Fomentar un clima de confianza donde el menor se sienta seguro de contar cualquier situación incómoda. Identificación de señales: Observar cambios repentinos en el comportamiento, como retraimiento, pesadillas o rechazo injustificado hacia personas específicas. Denuncia inmediata: En caso de sospecha, comunicarse con la Línea 123 de la Policía o la Línea 141 del ICBF. La denuncia temprana es la única herramienta que permite una intervención rápida y efectiva para garantizar la protección de la víctima.

La Fiscalía de Bogotá ha asegurado que continuará con las indagaciones para determinar si existen otras posibles víctimas vinculadas al actuar delictivo de alias ‘El Vigilante’.