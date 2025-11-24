Turistas extranjeros salen asustados y no recomiendan visitar la Plaza Botero en Medellín

A través de las redes sociales se conoció el video de una pareja de turistas mexicanos que llegaron hasta la Plaza de Botero ilusionados con conocer las esculturas del maestro Fernando Botero, en Medellín. Sin embargo, las altas expectativas se vieron afectadas por la cruda realidad que rodea el sector.

La pareja publicó las imágenes a través de Tiktok, en donde evidenciaron la falta de presencia policial y que mucha gente se les acercaba a ofrecerles productos, lo que sintieron era que buscaban era robarlos.

Pareja de mexicanos no recomienda visitar la Plaza Botero por falta de seguridad

“Lo que nadie te dice de visitar la Plaza Botero de Medellín. Cuando llegamos nos imaginamos una parada tranquila para ver las esculturas de Botero, pero en realidad la experiencia fue muy distinta. Desde que llegamos se sentía la inseguridad, había poca presencia policial y mucha gente se nos acercaba a vender cosas pero realmente no se sentían bien las intensiones con las que se acercaban", relata la mujer, mientras muestra la plaza.

Además, relató que se encontraron muchas personas en situación de calle, “gente consumiendo ahí enfrente de ti, incluso, varios turistas como nosotros tenían cara de incomodidad”.

Luego relató que “llegó el punto en el que, incluso, nos topamos con personas semidesnudas, que estaban totalmente fuera de sí”.

La turista, aclaró que no revelan esta información con el deseo de juzgar, sino “para que otros viajeros vaya informados, porque nosotros no teníamos ni idea y de verdad, si te interesa mucho conocer la obra de Botero, tal vez valga la pena ir, pero si vas con niños o te incomodan estas situaciones honestamente no lo recomendamos”.

Y como última recomendación dijo: “ojo que si llevas cadenas de oro o algo muy llamativo te recomendamos retirarlo antes de llegar”.