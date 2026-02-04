Milagroso rescate: menor de 14 años resistió una noche colgado de un árbol durante una inundación

Un menor de 14 años protagonizó una historia de supervivencia en medio de la emergencia por lluvias que afecta al Urabá antioqueño, luego de quedar atrapado durante varias horas en la copa de un árbol por la creciente del río Mulatos, en zona rural del municipio de Necoclí.

Para leer:Pueblos inundados en Colombia deja la emergencia por fuertes lluvias en la Costa Caribe

Según el reporte entregado por la comunidad, el adolescente, identificado como Arturo Hernández Flórez, fue sorprendido por el aumento repentino del caudal cuando se encontraba cerca del afluente. Ante la fuerza de la corriente, el menor logró reaccionar a tiempo y trepó a un árbol para evitar ser arrastrado por el agua, quedando suspendido a varios metros de altura.

Rescate comunitario salvó a niño atrapado por la creciente de un río en zona rural de Antioquia

Durante la tarde y la noche del lunes 2 de febrero, vecinos del sector alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo para adelantar el rescate, sin que este se concretara de manera oportuna. Mientras tanto, el menor permaneció aferrado a las ramas, soportando la lluvia, el frío y el riesgo constante de caer al río.

Rescate comunitario en la madrugada

Ante la falta de respuesta institucional, habitantes de la zona decidieron organizar un rescate comunitario. Con una barcaza improvisada y cuerdas, varios pobladores se adentraron en el afluente y lograron llegar hasta el árbol donde se encontraba el menor. Finalmente, en la madrugada del martes, Arturo fue puesto a salvo en medio de aplausos y muestras de alivio por parte de la comunidad.

El joven fue valorado por personal médico y, aunque presentaba signos de agotamiento y deshidratación, se encontraba fuera de peligro. Su caso se convirtió rápidamente en un símbolo del drama que viven muchas familias del Urabá por la actual temporada invernal.

Emergencia por lluvias en el Urabá

La creciente del río Mulatos hace parte del complejo panorama que enfrenta Necoclí y otros municipios de la subregión, donde se han registrado inundaciones, daños en vías, afectaciones a viviendas y colapso de infraestructura. En los últimos días, incluso se reportó el colapso de un puente que dejó incomunicado el corredor vial entre Necoclí y San Juan de Urabá.

Además, organismos de socorro han confirmado personas fallecidas y desaparecidas, lo que evidencia la gravedad de la situación. Las comunidades reiteraron el llamado a las autoridades para fortalecer la atención de emergencias y agilizar los mecanismos de respuesta ante eventos climáticos extremos.

¿Vienen más lluvias en Colombia?

El panorama no es alentador. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aunque se espera una disminución paulatina de las lluvias durante febrero, las condiciones siguen siendo favorables para que continúen los aguaceros en amplias zonas del país.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que el incremento atípico de las precipitaciones responde a factores asociados a la crisis climática, como la presencia de un frente frío y condiciones tipo La Niña. “Los últimos tres años han sido los más calientes del planeta, lo que genera inestabilidad en la atmósfera”, afirmó.

Para esta semana, el Ideam prevé persistencia de lluvias en las regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe, con especial atención en departamentos como Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

A esto se suma la advertencia de la empresa iClima, que alertó sobre la llegada de otro frente frío entre el 6 y el 8 de febrero, el cual podría reactivar las precipitaciones en la costa Caribe.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe mantenerse informada, atender las alertas oficiales y extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas con antecedentes de crecientes súbitas, deslizamientos y desbordamientos de ríos, como ocurrió en el caso del menor rescatado en Necoclí.