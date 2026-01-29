Balance de daños de la tormenta eléctrica en Medellín que dejó calles inundadas y millonarias pérdidas materiales

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica cayó en la tarde de este miércoles sobre Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, generando un panorama de inundaciones, colapso vial y graves afectaciones materiales. Aunque hasta el momento las autoridades confirmaron que no se registran víctimas fatales ni personas lesionadas, el impacto de las lluvias dejó importantes daños en infraestructura, comercio y movilidad.

Para leer: Emergencias por lluvias en Medellín: se inundó exclusivo centro comercial en la ciudad

Uno de los puntos más críticos fue la Avenida Las Vegas, especialmente a la altura de la estación Poblado del Metro y el Centro Comercial Monterrey, donde se presentaron inundaciones severas que afectaron locales comerciales, viviendas cercanas y el tránsito vehicular. En este sector, incluso el asfalto de la glorieta de Monterrey se despegó, obligando a restringir el paso de vehículos y generando riesgos adicionales para conductores y peatones.

Emergencias por lluvias en Medellín: Avenida Las Vegas y Las Palmas, entre las más afectadas

Las autoridades recordaron que este corredor vial es uno de los puntos más vulnerables del cauce del río Medellín, y ha sido plenamente identificado por los organismos ambientales como una zona crítica ante la caída de lluvias intensas, debido a su cercanía con quebradas y sistemas de drenaje que suelen colapsar.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los equipos del Cuerpo de Bomberos y del sistema de gestión del riesgo se desplegaron en diferentes sectores, especialmente en El Poblado, para atender las emergencias reportadas. Según el mandatario, entre las principales afectaciones se registró la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7, así como la caída de un muro en la carrera 31, que impactó varios carros estacionados.

Además, se presentaron múltiples inundaciones por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, lo que agravó la situación en zonas residenciales y comerciales. A pesar de la magnitud del evento, las autoridades resaltaron que no hubo personas heridas, aunque sí pérdidas materiales millonarias, especialmente en comercios, parqueaderos y viviendas.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), la lluvia inició sobre las 2:26 p. m., con precipitaciones de moderada a alta intensidad en sectores como Bello y el occidente de la ciudad. Posteriormente, el sistema de lluvias se desplazó hacia el suroriente del Valle de Aburrá, afectando municipios como Copacabana, Itagüí, La Estrella y Envigado.

En apenas diez minutos, se reportó incluso caída de granizo en algunas zonas del occidente de Medellín, mientras que hacia las 3:10 p. m., al menos siete estaciones meteorológicas registraron vientos extremos y otras ocho reportaron vientos fuertes, lo que incrementó el riesgo de caídas de árboles, daños en cubiertas y afectaciones eléctricas.

En cuanto al estado de la movilidad, la Secretaría de Movilidad reportó grandes congestiones en la Avenida Regional, especialmente a la altura del Inem y Homecenter, así como el colapso total de la Avenida Las Palmas en ambos sentidos. También se mantiene paso restringido en la transversal 7A con carrera 29D, debido al desplome de material sobre la vía.

Asimismo, el tráfico avanza a paso lento por la Avenida Las Vegas, una de las más afectadas por las inundaciones. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para manejar con precaución, reducir la velocidad, mantener distancia y atender las indicaciones de los agentes de tránsito, mientras continúan las labores de evaluación y atención de daños en toda el área metropolitana.