Emergencias por lluvias en Medellín: se inundó exclusivo centro comercial en la ciudad

En la tarde de este miércoles 28 de enero, se registraron fuertes lluvias en Medellín, especialmente en el sur de la ciudad, generando múltiples emergencias por inundaciones, caída de árboles y afectaciones en la movilidad. La comuna 14, El Poblado, fue una de las zonas más impactadas, según el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

De acuerdo con la entidad, uno de los hechos más relevantes fue la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7, así como la caída de un muro en la carrera 31, que afectó varios carros estacionados. Además, se presentaron inundaciones en vías principales como la Avenida Las Vegas y la Avenida Regional, producto del desbordamiento de la quebrada La Presidenta, uno de los puntos críticos identificados por las autoridades ambientales.

Uno de los sectores más afectados fue el Centro Comercial El Tesoro, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Medellín. Allí, los parqueaderos quedaron completamente inundados, dejando numerosos vehículos bajo el agua y generando preocupación entre comerciantes y visitantes.

Lluvias en Medellín causan caída de árboles, muros y graves afectaciones en la movilidad

Aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales, el impacto de las lluvias fue significativo, ya que la movilidad colapsó en varios puntos de la ciudad y se registraron daños materiales en viviendas y comercios aledaños.

Otro de los puntos críticos fue la Avenida Las Vegas, a la altura de la estación Poblado del Metro y el centro comercial Monterrey, donde incluso el asfalto de la glorieta se levantó, obligando a restringir el paso de vehículos. Este sector es considerado altamente vulnerable debido a su cercanía con el río Medellín y su historial de afectaciones durante temporadas de lluvias intensas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los bomberos y equipos de atención de riesgos se desplegaron en diferentes zonas, especialmente en El Poblado, para atender las emergencias y realizar evaluaciones de daños. Reiteró que, aunque no hubo heridos, las lluvias causaron afectaciones estructurales y viales que continúan siendo monitoreadas.

Según el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones iniciaron sobre las 2:26 p. m., con lluvias de moderada a alta intensidad en sectores como Bello y el occidente de la ciudad, desplazándose luego hacia el suroriente. En menos de 10 minutos, incluso se reportó caída de granizo en algunas zonas.

Hacia las 3:10 p. m., al menos siete estaciones meteorológicas registraron vientos extremos y otras ocho reportaron vientos fuertes, lo que intensificó la situación en municipios como Copacabana, Itagüí, La Estrella y Envigado.

En cuanto al estado de la movilidad, la Secretaría de Movilidad informó grandes congestiones en ambas calzadas de la Avenida Regional, a la altura del Inem y Homecenter, así como en la Avenida Las Palmas, que presenta colapso en ambos sentidos. También hay paso restringido en la transversal 7A con carrera 29D por el desplome de material.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía reducir la velocidad, mantener distancia, planear los recorridos y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito. “La movilidad segura es compromiso de todos”, reiteró la Secretaría, mientras continúan las labores de atención y monitoreo ante posibles nuevas lluvias en el Valle de Aburrá.