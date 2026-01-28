Gobernador de Antioquia dice que Petro debe explicarle a Estados Unidos el derribamiento por alias Calarcá del helicóptero de su propiedad

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un mensaje referirse al viaje que realizará el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Según el mandatario de los antioqueños, tiene que llegar a explicar el derribamiento del helicóptero de su propiedad y que fue derribado con 13 militares por alias Calarcá.
Rendón insistió en que Petro es quien ha protegido a alias Calarcá, desde que fue detenido al movilizarse en una caravana de camionetas de UNP y quedó libre.
También le puede interesar: Las autoridades encontraron un caso de tráfico de fauna silvestre en la vía Medellín - Bogotá que dejó en evidencia el maltrato a varios ejemplares de esta especie de ave
Gobernador de Antioquia dice que espera que Petro explique su protección a alias Calarcá
"La reunión Trump - Petro tendrá que ser un escenario expedito para hablar sobre por qué alias Calarcá, máximo responsable del asesinato de 13 Policías y el derribamiento de un helicóptero propiedad del Gobierno de Estados Unidos, tiene orden de captura levantada y está en negociaciones de la paz total. Me pregunto cómo se va a materializar la recompensa de hasta 5 millones de dólares, que ofrece el @StateDept - @SecRubio si el responsable de este hecho de terror, justamente alias Calarcá, goza de total impunidad en Colombia", escribió el mandatario departamental.
El mensaje surge a partir del anuncio publicado por el Departamento de Estado en donde “ratifica una recompensa de 5 millones de dólares por los responsables del atentado contra un helicóptero estadounidense en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025 en el que fueron asesinados 13 policías colombianos”, según confirmó Blu Radio.