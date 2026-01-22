Concejal pide a afectados por cancelaciones de Airbnb por conciertos de Bad Bunny que lo contacten para exigir sanciones

El concejal de Medellín Andrés Tobón hizo un llamado a los ciudadanos que se han visto afectados por las cancelaciones de última hora en las reservas que tenían desde hacía meses en alojamientos tipo Airbnb y que tenían como fin la asistencia a los conciertos de Bad Bunny para que se pongan en contacto con su despacho y así iniciar acciones que permitan exigir sanciones.

De acuerdo con Tobón, se han recibido denuncias de personas que realizaron reservas con ocho y hasta diez meses de anticipación y que, faltando uno o pocos días para el evento, recibieron notificaciones de cancelación bajo el argumento de supuestas fallas técnicas.

Andrés Tobón busca afectados por cancelaciones de Airbnb para lograr sanciones

Para Tobón, estas situaciones evidencian cancelaciones injustificadas que vulneran los derechos de los consumidores.

“Yo soy un defensor del libre mercado, de la empresa y de los emprendedores, pero una cosa es eso y otra muy diferente es la usura y la violación de contratos”, afirmó el concejal, al advertir que este tipo de prácticas no pueden normalizarse en la ciudad.

Tobón explicó que, aunque la Alcaldía de Medellín no tiene competencia directa sobre estas relaciones contractuales, desde el Concejo se está brindando acompañamiento a los afectados con el objetivo de que las autoridades competentes actúen.

El concejal señaló que buscará que la Superintendencia de Industria y Comercio evalúe los casos y sancione a quienes estén incurriendo en violaciones a los derechos de los consumidores.

Finalmente, el concejal reiteró su invitación a los ciudadanos perjudicados para que lo contacten y presenten sus casos.

“No tiene ningún sentido. Eso no puede pasar y estamos al frente de la situación para que nos contacten y los ayudamos”, concluyó.