Equipo de la comuna 13 de Medellín abre sus puertas a jóvenes de todo el país que sueñan con jugar fútbol

Semillas de Vida y Paz, equipo de la comuna 13 de Medellín. (Foto: Suministrada)

Equipo de la comuna 13 de Medellín abre convocatoria para jugadores de fútbol de todo el país

En la cancha de San Javier El Salado, al occidente de Medellín, todos los días se entrenan sueños. Allí, desde hace 18 años, el proyecto Semillas de Vida y Paz demuestra que el fútbol puede ser mucho más que un balón y que es una oportunidad real que cambia vidas.

El equipo, dirigido por Willington Cano, exfutbolista y líder social del barrio, anunció que abrió convocatorias permanentes para niños, niñas y jóvenes de distintas comunas de la ciudad y en general de todo el país, que sueñan con formarse y competir en el fútbol organizado, incluso sin contar con recursos económicos.

Convocatorias para jugar en Semillas de vida y paz de la comuna 13

“Aquí no cerramos convocatorias porque los sueños no tienen fecha límite. Estamos observando los niños, jóvenes y niñas de la ciudad de Medellín, de las diferentes comunas o del país de manera permanente”, afirmó Cano a PUBLIMETRO.

Las convocatorias están abiertas para las siguientes categorías:

Babyfútbol y Sub-12: nacidos entre 2014 y 2015

nacidos entre 2014 y 2015 Sub-14: categorías 2012 y 2013

categorías 2012 y 2013 Sub-16: categorías 2010 y 2011

categorías 2010 y 2011 Juvenil: categorías 2008 y 2009

categorías 2008 y 2009 Primera A – Liga Departamental: categorías 2003, 2004 y 2005, además de 10 cupos para categoría libre

“Por primera vez en la historia, un equipo de barrio llega a competir en la Primera A de la Liga Departamental, y eso demuestra que sí se puede cuando hay proceso y trabajo social”, resaltó.

Entrenamientos gratuitos y apoyo integral

Los entrenamientos se realizan todos los días en la cancha de San Javier El Salado, en diferentes horarios:

7:30 a. m.

3:00 p. m.

5:00 p. m.

Cano insistió en que “no hay fecha límite de inscripción”, ya que el equipo técnico observa de manera constante a a todos los jugadores que lleguen de la capital antioqueña o de las diferentes partes del país.

“Gracias a la Fundación Con Cora, podemos tener unos entrenadores pagos, tenemos fútbol femenino de los 5 hasta los 20 años totalmente gratis, con sus uniformes, sus inscripciones y participaciones a los diferentes torneos”, indicó Cano.

Semillas de Vida y Paz ya cuenta con casi dos décadas de trabajo y ya se ha coronado cuatro veces campeón de la Liga Antioqueña de Fútbol y este año logró el ascenso a Primera A.

“Esta es una apuesta que estamos haciendo desde el trabajo y la gestión para que los niños tengan las facilidades y posibilidades, ya que muchos no cuentan con el recurso económico ni el apoyo para luchar por sus sueños. Ya son 18 años que Semillas de Vida y Paz viene haciendo este trabajo no solamente deportivo, sino social”, destacó.

En 2026, el equipo dará un nuevo paso según anunció Cano: “participaremos en la primera C nacional, donde vamos a competir para ascender a la primera B profesional. Además, vamos a participar en la primera C nacional y con la ayuda de Dios vamos a seguir”.

Finalmente Cano concluyó diciendo: “Muchos niños no tienen el recurso económico ni el apoyo necesario para luchar por sus sueños. Por eso hacemos esta apuesta desde lo social y lo deportivo, para abrirles caminos reales”.

