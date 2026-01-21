Expofitness 2026 traerá por primera vez a Colombia el HYROX PFT y llega con nueva carrera urbana

Expofitness confirmó la llegada por primera vez al país y a Latinoamérica del HYROX PFT, una de las pruebas de fitness funcional más exigentes del circuito internacional. La feria se realizará los días 21 y 22 de febrero de 2026 en Plaza Mayor de Medellín, con una proyección de 32.000 visitantes.

Con 13 ediciones realizadas, Expofitness se ha convertido en la plataforma más representativa del sector deportivo en el país, en dónde se han reunido más de 200.000 visitantes, cientos de marcas nacionales e internacionales de la industria del deporte, el fitness y la vida saludable.

Novedades de Expofitness 2026

Una de las grandes novedades de 2026 será la realización del HYROX PFT, un formato oficial de evaluación física del reconocido circuito internacional HYROX, presente en las principales ciudades del mundo.

Según la organización, esta competencia combina resistencia, fuerza y acondicionamiento físico bajo estándares globales y está diseñada para atletas amateurs y profesionales, comunidades deportivas y marcas especializadas. Su llegada a Medellín posiciona a la ciudad dentro del calendario mundial de eventos fitness de alto rendimiento.

El HYROX PFT se desarrollará durante los dos días de Expofitness entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. El test estará compuesto por seis ejercicios realizados de manera continua. Incluye una carrera de 1.000 metros, burpees con salto de longitud de 90 centímetros, zancadas estáticas, remo ergométrico, flexiones y 100 wallballs.

“Vengan a la carrera, háganla, que ese examen les va a dar una guía de la categoría en la que pueden participar en nuestros eventos mayores. Dentro del evento dispondremos de un área de calentamiento y de inmediato ingresas a la carrera”, explicó Frank Valencia, vocero de HYROX Latinoamérica.

A la programación se suma el lanzamiento de Expofitness Runn, con 5k, 10k y 15K, una carrera urbana concebida como una activación de ciudad que busca llevar el espíritu del fitness al espacio público. Más que una competencia técnica, se plantea como una experiencia deportiva y de entretenimiento que integrará a los ciudadanos, las empresas y las comunidades activas, para promover los hábitos saludables y fortaleciendo la relación entre deporte, bienestar y ciudad.

“Expofitness Runn es una invitación básicamente a moverse. Es una carrera que no solo está pensada para el corredor élite, sino también para el nivel principiante y para quienes quieren vivir su primera experiencia en una carrera”, aseguró Fernanda Tobito, embajadora de Expofitness.

La proyección internacional del evento se fortalece con alianzas estratégicas como la de Panatta, reconocida marca italiana de equipamiento deportivo, que se suma como aliado internacional. Esta vinculación impulsa la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la conexión directa con el ecosistema global del fitness.

En el marco de la feria también se realizará TAB, una macrorrueda de negocios programada para el 20 de febrero, que conectará a marcas con compradores locales y oportunidades comerciales en el mercado latinoamericano del fitness, la salud y el bienestar.

“Generamos una macrorrueda de negocios en la que los empresarios podrán hacer parte del mercado de bienestar, integrando diferentes oportunidades comerciales dentro de un solo lugar”, señaló Felipe Henao, gerente de Expofitness.

La edición 2026 contará además con el respaldo de la Liga de Atletismo de Antioquia, que llevará su carrera a Expofitness como una forma de descentralizar la feria hacia las calles de la ciudad.

Con estas novedades, Expofitness reafirma su importancia en la dinamización económica, el turismo especializado y el fortalecimiento de la industria deportiva, consolidando a Medellín como una ciudad capaz de albergar eventos de talla internacional y de liderar la conversación regional sobre fitness, deporte y bienestar.

