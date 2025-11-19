Equipo de un barrio de la comuna 13 pasará a la Primera A para enfrentar los grandes clubes aficionados de Antioquia

Semillas de vida y Paz, el equipo de la comuna 13, pasará a la Primera A

La comuna 13 de Medellín celebra un hecho sin precedentes, por primera vez, un equipo que nació en el corazón de uno de sus barrios, El Salado, clasificó a la Primera A del fútbol aficionado de Antioquia. Detrás de este importante logro hay un proceso de 18 años marcado por la disciplina, la constancia y el compromiso de su entrenador, Willington Cano, quien ha acompañado a varias generaciones desde su infancia con su equipo Semillas de vida y paz.

“Son 18 años de trabajo, casi dos décadas con mucho esfuerzo, disciplina y constancia”, dijo Cano en diálogo con PUBLIMETRO COLOMBIA.

Semillas de vida y paz, el equipo de la comuna 13 que pasa a la primera A

“Los muchachos que llevan conmigo 17 años de entrenamiento, desde que tenían cuatro añitos; otros desde que tenían seis. Y luego fueron llegando otros jóvenes que nos fueron ayudando y apoyando con el proceso”, relató Cano.

El equipo logró una clasificación histórica tras avanzar entre 38 clubes y ubicarse entre los dos mejores del torneo en la primera B. Esto les permitirá disputar la final el próximo sábado, 22 de noviembre, a la 1:15 de la tarde, un partido que será transmitido por Teleantioquia, y que para muchos en la Comuna 13 representa la culminación de un sueño largamente trabajado.

“Es un logro maravilloso porque es primera vez, desde la barriada y desde la comuna de Medellín, que se llega a la Primera A desde el barrio. Primera vez en la historia que esto pasa. Son muchachos paisas, antioqueños, mestizos, de raza, muchachos inteligentes, que lograron esta gran hazaña dejando muchos equipos atrás”, agregó emocionado.

Más allá del resultado deportivo, este avance simboliza una transformación social para una zona que durante años cargó con estigmas asociados a la violencia y la falta de oportunidades.

El entrenador no oculta esta realidad y aseguró que “antes salían guerrilleros, salían personas con pensamientos diferentes, sin futuro. Hoy salen estos talentos, muchachos que marcan la pauta desde su disciplina y desde su talento, y que dan alegrías a la Comuna 13”.

Ahora se enfrentan a nuevos desafíos porque con este ascenso a la máxima categoría del fútbol aficionado, deberán enfrentarse a clubes profesionales de Antioquia, lo que exige mayores recursos y preparación.

“Vamos a necesitar mucho el apoyo de empresarios, de inversionistas, para que estos muchachos puedan tener las garantías y la preparación para competir a este alto nivel”, dijo Cano.

Además, fue contundente al advertir que el talento existe en las comunas, pero requiere de oportunidades reales para florecer. “Hay talento en las comunas de Medellín, pero tenemos que apoyar a los muchachos. Tenemos que brindarles oportunidades, brindarles trabajo, brindarles la posibilidad de seguir luchando por sus sueños”, enfatizó.

“Toda la comuna 13 está feliz porque es un logro muy maravilloso y muy importante en la historia de nuestro fútbol”, concluyó.