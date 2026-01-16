Motel tomado por el ‘Tren de Aragua’ era usado para reempacar ‘potencializadores sexuales’ y para fiestas turbias con menores de edad

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó materialmente un inmueble ubicado en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, que habría sido utilizado para múltiples actividades ilícitas asociadas a redes criminales de alto impacto como el Tren de Aragua. El predio, conocido como Motel Los Ángeles, estaba bajo administración estatal desde 2018, tras ser vinculado a un proceso de extinción de dominio por su presunta relación con delitos como explotación sexual, tráfico de menores y otras conductas que representaban un grave riesgo para la seguridad y la salud pública. El lugar estaba pintado con grafitis y figuras en negro intimidantes como se puede apreciar en los videos.

Según la información entregada por las autoridades, el uso irregular del inmueble estaría presuntamente vinculado a dinámicas delictivas de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, considerada una de las estructuras más peligrosas que operan en la región. La SAE reveló que la persona que ejercía la administración irregular del predio registra ocho anotaciones judiciales en calidad de indiciado, entre ellas por estafa y porte ilegal de armas, y sería señalado como el presunto enlace local de esta red criminal.

Bodegas clandestinas, armas y fiestas ilegales

La recuperación del motel se llevó a cabo mediante entrega voluntaria, luego del desarrollo de una acción operativa coordinada entre las autoridades competentes. Durante la intervención, se evidenció que, aunque el inmueble cuenta con una extensión aproximada de dos hectáreas y 104 cabañas, diseñadas originalmente para el funcionamiento de un motel, solo el 30 % del espacio cumplía ese propósito.

Recuperan Motel Los Ángeles en Antioquia: funcionaba como centro de operaciones del Tren de Aragua

El 70 % restante había sido adaptado de manera ilegal como bodegas, talleres y espacios destinados a actividades no autorizadas, entre ellas la adecuación de áreas para fiestas clandestinas, algunas de las cuales estarían relacionadas con la presencia de menores de edad, lo que agrava la gravedad de los hechos investigados.

Las autoridades también identificaron infraestructura presuntamente utilizada para el deshuese y modificación de vehículos, incluyendo un automotor reportado como hurtado. En el lugar se hallaron además proveedores y cartuchos para armas de uso exclusivo de la fuerza pública, lo que refuerza la hipótesis de una operación criminal estructurada.

Reenvase fraudulento y productos peligrosos para la salud

Uno de los hallazgos más delicados fue la incautación de maquinaria utilizada para el reenvase fraudulento de 28.782 cremas dentales, las cuales eran empacadas en envolturas usadas, presuntamente recolectadas en botaderos de basura. Estos productos eran comercializados como marcas reconocidas, representando un alto riesgo sanitario para los consumidores.

Asimismo, se encontraron insumos para la elaboración y el envasado de suplementos vitamínicos falsificados, además de 3.600 dosis del producto ‘Mero Macho’, un supuesto potenciador sexual que había sido retirado del mercado por la autoridad sanitaria al no cumplir con los requisitos legales ni con los efectos que anunciaba.

Golpe a las economías criminales

La SAE destacó que el retorno del Motel Los Ángeles a la administración estatal constituye un golpe directo a las economías ilegales que financian estructuras criminales como el Tren de Aragua, y contribuye a fortalecer la legalidad, la protección de los bienes públicos y la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Medellín.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los procesos de control y recuperación de bienes para evitar que inmuebles bajo extinción de dominio sean utilizados como centros de operación del crimen organizado.