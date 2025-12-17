Filtran video de los estudiantes de Bello antes de la tragedia: fue la última vez que sus padres los vieron con vida

Video de los estudiantes de Bello que murieron en accidente de bus.

La tragedia de los 16 estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, que murieron en un accidente de bus cuando regresaban de una excursión en Tolú y Coveñas, Sucre, tiene consternado a todo el país. A medida que avanzan las investigaciones, los familiares y amigos de las víctimas incluido el conductor del vehículo, le han dado un último adiós.

Lea también: En video | “Nadie habló del conductor”: así fue el adiós al chofer que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño

Y aunque día a día​ surgen nuevas hipótesis de cómo ocurrieron los hechos, lo cierto es que los padres no encuentran explicaciones de lo sucedido. Precisamente, en redes sociales revelaron un video de la última vez que fueron vistos con vida los 16 estudiantes.

En el clip se observa a los jóvenes subirse al autobus en el que lamentablemente perderían la vida. Uno a uno en el video aparecen con sus maletas dispuestos a abordar el vehículo que los llevaría devuelta a su lugar de residencia.

Horas después, sobre las 5:40 de la mañana en un sector conocido como “El Chispero”, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza el bus se salió de la carretera y rodó por un abismo de aproximadamente 60 a 80 metros de profundidad.

Las autoridades han expresado que las víctimas fueron 17, incluyendo al conductor con nombre Johnatan Taborda.

Es importante señalar que debido a la triste tragedia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rendón, decretó tres días de duelo en todo el departamento para rendirle homenaje a los estudiantes.

La alcalde de Bello se ha unido a los mensajes de solidaridad y ha expresado su ayuda para los familiares de las víctimas en temas de salud mental.

“Profesionales del Sistema de Salud Mental, Sanamente, acompañan acciones de contención psicológica con las familias”, indicó la alcaldesa.