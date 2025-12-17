En video | “Nadie habló del conductor”: así fue el adiós al chofer que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño

El dolor por la tragedia vial que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo en la vía Segovia-Remedios el pasado 14 de diciembre, se extendió hasta el sepelio del chofer, Jonathan Alexander Taborda Lopera.

Un video que circuló ampliamente en redes sociales ha puesto el foco en la figura del conductor, cuya muerte, según el sentir de algunos asistentes, quedó momentáneamente opacada por la magnitud del siniestro.

Homenaje y el sentimiento de los allegados

Familiares, amigos y compañeros de oficio se reunieron en la tarde del martes 16 de diciembre para rendir un último homenaje a Taborda Lopera. Las exequias se llevaron a cabo en medio de gestos que incluyeron el sonido de las bocinas de otros autobuses y el uso de bengalas de humo.

El video viralizado muestra a un grupo de personas acompañando el féretro. La frase “Todo el mundo habla de los estudiantes y nadie habla del conductor”, acompaña uno de los clips que circula en plataformas digitales, capturando la sensación de quienes allí se encontraban.

Los allegados recordaron a Taborda Lopera como un hombre comprometido con su trabajo. “Vea que no está solo, parcero”, se escucha decir a algunos de los presentes en la despedida.

Los detalles del fatal siniestro

La tragedia ocurrió en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, mientras el bus de turismo regresaba de las excursiones de grado de los estudiantes. El vehículo, que transportaba a más de 35 personas, se salió de la carretera y cayó por un abismo, dejando un saldo de 17 personas fallecidas, 16 jóvenes y el conductor, y 20 heridas que fueron trasladadas a centros hospitalarios.

Tras el accidente, el país se conmocionó. Mientras los padres de los jóvenes realizaban un llamado a lista simbólico en la institución educativa, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Las hipótesis y las denuncias de fallas

Las primeras hipótesis sugerían que Jonathan Taborda pudo haber sufrido un microsueño. Sin embargo, denuncias de algunos sobrevivientes y familiares han señalado posibles fallas mecánicas en el bus.

David Rúa, uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que “Desde el hotel se reportaron fallas en la batería, el aire acondicionado y el motor”.

La empresa de transporte turístico Precoltur lamentó los fallecimientos y afirmó haber entregado toda la información a las autoridades para apoyar la investigación, según lo expresado por su gerente, María Elena Molina.