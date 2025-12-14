“Hoy es un día muy triste para los antioqueños”: Gobernador Andrés Julián Rendón tras la tragedia de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello

Este domingo, 14 de diciembre, el Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón fue hasta el hospital San Vicente de Paúl del municipio de Remedios en donde están atendiendo a varios de los jóvenes que terminaron heridos cuando el bus, que hacía la ruta entre los departamentos de Sucre y Antioquia, cayó a un abismo.

De manera preliminar se confirmó que son 17 personas las que fallecieron en el accidente y hay 20 recibiendo atención médica en los hospitales de Remedios, Segovia, Yolombó y Medellín.

“Hoy es un día muy triste para los antioqueños, para las familias de estos jóvenes que lamentablemente fallecieron en este accidente vial. La Gobernación de Antioquia está aquí con todas sus capacidades para apoyar a las familias. Estamos gestionando con la Policía Nacional para trasladar vía aérea los cuerpos de los fallecidos a Medellín, unos jóvenes de Bello que venían de Sucre después de pasar unos días de vacaciones y cuando celebraban su graduación. Es importante que se investiguen cuanto antes las causas de este accidente, un hecho muy lamentable”, dijo el Gobernador.

De acuerdo con las cifras presentadas por la gobernación, en el bus viajaban 34 jóvenes que hacían parte del colegio Liceo Antioqueño de Bello, 1 guía y 2 conductores, como parte de un evento denominado Prom 2025, que constaba de 5 buses, incluyendo el accidentado.

Sobre los muertos indicó que los cuerpos permanecen en funerarias de Segovia, Antioquia; de donde serán trasladados en las próximas horas a Medellín e irán directo a Medicina Legal en donde los familiares deberán hacer los reconocimientos y el reclamo de los mismos.

“Seguiremos respaldando a las familias con el apoyo psicosocial y el acompañamiento que requieran. Es una noticia muy triste para estas familias que la van a pasar muy mal en Navidad. Los acompañamos y reitero que será fundamental investigar las causas del accidente”, puntualizó el mandatario.