Atención: al menos 12 personas murieron en trágico accidente de bus escolar en Antioquia

Un fatal accidente vial se registró entre los municipios de Remedios y Zaragoza, Antioquia, en la mañana de este domingo 14 de diciembre. Al menos 12 personas murieron, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.

De acuerdo con los reportes de medios locales, unidades de emergencias de los municipios de Segovia y Remedios acudieron al lugar para atender la situación.

"Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que venían de una excursión. Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios“, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Poco después, el mandatario regional aseguró que los canales de atención de la Gobernación de Antioquia están abiertos para atender a las personas afectadas.

“Importante: a las personas interesadas, en especial y con foco en las familias de las víctimas y lesionados en el accidente del bus que se presentó en jurisdicción de Remedios, se habilitó este número para entregarles información oficial: 3134778391″, indicó el gobernador Rendón.

Entre tanto, se conoció que el bus habría rodado por un precipicio de unos 80 metros tras perder el control. Citado por el diario antioqueño El Colombiano, el alcalde del municipio de Remedios, Edwin Castañeda, aseguró que los heridos “han sido distribuidos entre los hospitales de Segovia y Remedios. Entre los que entraron a Remedios me informa el gerente que si bien están conscientes y están estables, sus heridas son críticas y se va a proceder a hacer la remisión a un centro de mayor complejidad”.