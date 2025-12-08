Enorme roca aplastó una moto y el dueño salió sin un rasguño: el extraño accidente en Dabeiba, Antioquia

Una escena propia de una película de acción quedó registrada en una vía del municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, donde una enorme roca cayó violentamente sobre una motocicleta, dejando el vehículo totalmente destruido. El sorprendente hecho, que por fortuna no dejó personas heridas, fue captado en video y se volvió viral en las últimas horas, generando preocupación entre los habitantes de la región por el riesgo de deslizamientos de tierra en la zona.

Según relatan testigos y se observa en las imágenes difundidas en redes sociales, el conductor de la moto había detenido su vehículo para dejar a un pasajero. Ambos se encontraban conversando cuando, en cuestión de segundos, se escucha un fuerte estruendo proveniente de la montaña. Acto seguido, una masa de tierra comienza a desprenderse, acompañada de la gigantesca roca que se precipitó con gran velocidad hacia la carretera.

Segundos del terror: así huyó un motociclista antes de que una roca aplastara su vehículo en Dabeiba

El pasajero, que ya había logrado bajarse, reaccionó rápidamente y salió corriendo para ponerse a salvo. Mientras tanto, el propietario de la motocicleta intentó desesperadamente encenderla para moverla del lugar y evitar que fuera impactada. En el video se nota cómo el hombre lucha por arrancar el vehículo, sin imaginar que la montaña seguiría cediendo.

Sin embargo, la tierra tembló bajo sus pies y la roca terminó desplomándose con fuerza sobre la motocicleta, aplastándola por completo. El estruendo fue tan fuerte que quienes grababan el hecho gritaron aterrados ante lo que acababan de presenciar. El conductor, al ver que no podía rescatar su moto y comprender el inminente peligro, salió corriendo segundos antes de que la roca impactara de lleno en el vehículo.

La enorme piedra quedó tambaleando sobre el pavimento, bloqueando de inmediato la vía y obligando a los transeúntes y conductores a detener su paso. La motocicleta quedó reducida a chatarra bajo su peso, convirtiéndose en una escena impactante pero que, afortunadamente, solo dejó daños materiales.

El incidente generó alarma en la comunidad, pues este tipo de desprendimientos son frecuentes en temporadas de lluvia, especialmente en zonas montañosas como Dabeiba. Las autoridades locales hicieron un llamado a extremar las precauciones y evitar transitar o estacionarse cerca de taludes inestables.

El video, ampliamente compartido en redes sociales, ha provocado reacciones de sorpresa y alivio entre los internautas, quienes destacan que el conductor y su pasajero estuvieron a solo segundos de ser víctimas de una tragedia. Muchos usuarios señalaron que la situación podría haber terminado en un escenario fatal, y resaltaron la importancia de mantenerse alerta ante señales de deslizamiento, como ruidos extraños o movimientos de tierra.

Mientras la vía permanecía bloqueada por la roca, equipos de emergencia evaluaban el terreno para determinar la magnitud del desprendimiento y llevar a cabo la remoción segura del material. Por ahora, las autoridades insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones de seguridad y reportar de inmediato cualquier señal de inestabilidad en las laderas del municipio.

El hecho en Dabeiba es un recordatorio de los riesgos que representan los derrumbes en zonas montañosas y de la estrecha línea entre un susto y una tragedia. En este caso, la rápida reacción de los involucrados evitó una emergencia mayor.