En video: impresionante columna de ceniza de 700 metros sorprende en el volcán Puracé

Un nuevo episodio de actividad volcánica encendió las alertas en el suroccidente del país, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registrara este lunes una imponente columna de humo y emisiones de ceniza en el volcán Puracé, una de las cuales alcanzó los 700 metros de altura sobre la cima del cráter. El fenómeno fue captado en video y rápidamente circuló en redes, evidenciando la fuerza creciente del sistema volcánico ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial, el volcán Puracé continúa presentando un comportamiento inestable. Los especialistas del SGC confirmaron que se mantiene un registro constante de sismos asociados al movimiento de fluidos, entre ellos eventos de largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo, todos indicadores de actividad interna significativa. Esta sismicidad, explicaron, ha sido localizada principalmente bajo el cráter y está estrechamente relacionada con la dinámica interna de los gases volcánicos que ascienden hacia la atmósfera.

Alerta en el suroccidente por fuertes emisiones del volcán Puracé

Las autoridades detallaron que varias de estas señales sísmicas estuvieron acompañadas de emisiones de ceniza que se dispersaron hacia el oriente, guiadas por la dirección predominante de los vientos en la zona. Sin embargo, la emisión más destacada fue la ocurrida este lunes, cuando una columna de humo alcanzó los 700 metros sobre la cima, convirtiéndose en uno de los eventos más notorios de las últimas semanas. En total, el SGC registró cuatro emisiones provenientes del cráter.

A la actividad sísmica y a las columnas de ceniza se suma otro elemento de preocupación: los elevados niveles de dióxido de azufre (SO2) detectados por satélite. Según el informe, el gas se dispersó principalmente hacia el noreste, dentro de un radio aproximado de 150 kilómetros alrededor del volcán. Estos valores sugieren un incremento en la liberación de gases calientes desde el interior del sistema volcánico, lo que se relaciona también con el aumento de temperatura observado en la zona cercana al cráter.

Desde el pasado 29 de noviembre, el volcán Puracé se encuentra en alerta naranja, luego de que el SGC detectara un incremento notorio en su actividad interna. Este nivel implica cambios sustanciales en el comportamiento del volcán y mayores probabilidades de una posible erupción, aunque no necesariamente de forma inminente. Aun así, las autoridades mantienen vigilancia permanente y recomiendan a las comunidades cercanas estar atentas a los reportes oficiales.

El volcán Puracé, situado a 27 kilómetros de Popayán, es uno de los más activos del país y forma parte de los 15 conos que integran la cadena volcánica Los Coconucos. Se trata de un estratovolcán, característico por su forma cónica y por estar compuesto por múltiples capas de lava y material piroclástico. Su última erupción de magnitud considerable se registró en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad que han despertado especial atención.

En la zona de influencia habitan principalmente comunidades indígenas y campesinas, quienes permanecen en comunicación constante con las autoridades locales debido a los riesgos que podría representar una mayor actividad del sistema volcánico.